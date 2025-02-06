Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - P.402, Tầng 4, Toà nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Lập kế hoạch triển khai dự án - Hỗ trợ lập kế hoạch dự án SX

• Nhận đề bài + phương án triển khai từ SEO Leader và hỗ trợ lên bộ từ khóa (Nghiên cứu từ khóa + Chia bộ từ khóa).

• Cùng Account Pitching tiến hành đánh giá phân loại dự án theo mẫu đã có sẵn

• Cùng Content Editor đảm bảo các bài viết có thể triển khai

• Lên danh sách chủ đề báo + guest post khi thực hiện dự án

• Đề xuất KPIs dự án cho SEO Leader

2. Nhiệm vụ chính 2: Quản lý dự án - Đảm bảo dự án triển Quản lý dự án khai đúng tiến độ theo chuẩn SEONGON

• Nhận kế hoạch dự án từ trưởng G và lên kế hoạch thực hiện cùng SEO Junior.

• Kiểm tra Onpage: Nhận file kiểm soát Onpage từ SEO Senior và cùng acc PM tiến hành giám sát tiến độ triển khai Onpage.

• Đảm bảo các công việc thuộc nhóm "PPP" triển khai đúng khối lượng + Chất lượng

• Đảm bảo chất lượng triển khai các công việc thuộc nhóm "PPP".

• Giám sát các khối lượng công việc + chất lượng công việc của SEO JuniorĐọc báo cáo và đưa ra phương án xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án

3. Nhiệm vụ chính 3: Củng cố kiến thức chuyên môn

• Liên tục củng cố kiến thức, kỹ năng + Chia sẻ, góp phần hoàn thiện phương pháp, kỹ năng chung của toàn nhóm

• Cập nhật các kiến thức về thuật toán, liên kết nội, kế hoạch triển khai dự án .v.v.v

• Hoàn thiện kỹ năng đăng bài/lên outline để giảm thiểu thời gian triển khai (tăng năng suất) và đưa ra các phương pháp triển khai nội dung bài viết mới nhất ở Việt Nam hoặc thế giới

• Hoàn thiện kho kiến thức về SEO bao gồm (Schema + Cài chuyển đổi)

• 1 buổi chia sẻ/quý về kiến thức SEO

• 1 file chia sẻ lên Group về kiến thức mới/cũ

• Đào tạo 1 nhân viên Junior

4. Nhiệm vụ chính 4: Báo cáo - Báo cáo cấp trên (Quản lý công việc)

• File theo dõi bài đăng

• File theo dõi outline

• File theo dõi khối lượng công việc dự án

• File theo dõi tiến độ dự án

• File theo dõi kế hoạch triển khai dự án

• Báo cáo kết quả công việc cho SEO Senior - acc PM

5. Nhiệm vụ chính 5 - Phối hợp cùng acc PM để đưa ra phương án tốt nhất nhằm tái ký hợp đồng.

• Phân tích thực trạng dự án

• Hỗ trợ lên bộ từ khóa

• Đưa ra khối lượng công việc thực hiện để đạt các mức KPIs duy trì

6. Phối hợp với các bộ phận liên quan

• Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện dự án gồm (tùy vào yêu cầu dự án):

• Làm việc với bộ phận Content SEO

• Làm việc với bộ phận Account SEO

• Báo cáo tiến độ với trưởng G-SEO

• Đưa ra phương án xử lý tình huống phát sinh

7. Trách nhiệm phụ: Hỗ trợ

• Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

• Tham gia hỗ trợ công ty trong các hoạt động nội bộ

• Hướng dẫn, đào tạo SEO Junior

• Xây dựng lộ trình hướng dẫn/ đào tạo cho SEO Junior

• Trực tiếp hướng dẫn, đào tạo, kiểm tra hiệu quả hướng dẫn SEO Junior

8. Cam kết bảo mật thông tin

• Cam kết bảo mật thông tin dự án của khách hàng

• Cam kết bảo mật danh sách khách hàng

• Cam kết không làm các dự án làm ngoài (cá nhân hoặc dùng danh nghĩa SEONGON) cùng với sản phẩm dịch vụ công ty đang cung cấp

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức SEO nâng cao

• Hiểu sâu về SEO mũ trắng và SEO tổng thể

• Nắm vững cơ chế hoạt động của Google (Cách google hoạt động)

• Nắm vững các thuật ngữ SEO nâng cao

• Đọc, hiểu các thuật ngữ SEO thuật toán cơ bản: Thuật toán Google RankBrain, Google Panda, Google Penguin.v.v.v.

• Triển khai mô hình liên kết nội bộ toàn website

2. Kiến thức về công cụ hỗ trợ

• Thành thạo sử dụng các tính năng cơ bản của Seoquake: Kiểm tra title, description, mật độ từ khóa, index .v.v.v

• Thành thạo sử dụng Web developer để: Kiểm tra Heading, alt ảnh .v.v.v

• Thành thạo quản trị một số tính năng của WordPress:

- Quản trị Yoast SEO

- Cài và sử dụng plugin

- Chỉnh sửa wordpress cơ bản

• Nghiên cứu từ khóa bằng keyword tool IO

• Kiểm tra thứ hạng từ khóa bằng Serprobot

- Sử dụng tag

- Đọc báo cáo biến động từ khóa để đưa phương án

• Google Analytic

- Đọc nguồn traffic

- Đọc traffic theo thời gian thực

- Đọc biến động traffic

- Đọc báo cáo hành vi, chuyển đổi

• Google Search Console

- Sumit bài viết

- Đọc dữ liệu được Google trước khi sumit

- Đọc báo cáo hiệu suất

- Đọc độ bao phủ

- Đọc khai báo schema

Kỹ năng

• Làm việc nhóm

• Làm việc độc lập

• Văn bản (Word, Excel, Google docs, Google sheets, Powerpoint)

• Giao tiếp tốt

Thái độ/Tính cách

• Tinh thần làm việc trách nhiệm

• Thái độ hoà đồng, phối hợp làm việc nhóm

• Làm việc tập trung, tỉ mỉ, không cẩu thả

• Tuân thủ các nguyên tắc, văn hóa công ty

Yêu cầu khác: Có laptop

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ

Thưởng:

• Thưởng theo hiệu quả thành tích theo dự án (hàng quý)

• Thưởng cá nhân theo thành tích (thưởng nóng)

• Thưởng thành tích cá nhân (cuối năm)

Đào tạo

• Đào tạo chuyên sâu kiến thức chuyên môn về SEO

• Đào tạo chuyên sâu các kỹ năng quản lý, làm việc

• Đào tạo các công cụ làm việc của công ty

• Được tạo điều kiện tốt để nhân viên phát huy hết năng lực, có cơ hội thăng tiến lên Leader.

• Được hỗ trợ, giải đáp khó khăn từng dự án thực tế (Từ cấp trên và đồng nghiệp).

Phụ cấp, các quyền lợi khác

• Đóng BHXH đầy đủ và các khoản phụ cấp khác.

• Du lịch cùng công ty 1 lần/năm

• Du lịch cùng Nhóm làm việc 2 lần/năm

• Nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe, Du lịch hàng năm, Team building, Phụ cấp thâm niên, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng

