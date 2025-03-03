Tuyển Nhân viên SEO Công ty cổ phần tư vấn doanh nghiệp ACC GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: K38 Đường D3, Khu 2, Khu phố 2, P. Bửu Long, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Biên Hoà, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

- Setup Website tối ưu Onpage và Offpage

- Gom nhóm và research từ khoá

- Lên kế hoạch SEO lộ trình ngắn hạn 1-3, 1-6 tháng

- Triển khai tối ưu Onpage SEO, Offpage SEO và Technical SEO

- Biết sử dụng thành thạo các mô hình AI như Chat GPT, Gemini để tự triển khai Content Onpage - Theo dõi và báo cáo tiến độ SEO cũng như nhận biết xu hướng SEO để có phương án SEO phù hợp

- Quản lý, đào tạo, phân phối và kiểm soát công việc cho thực tập sinh, CTV

- Tìm đề tài, lên outline, triển khai bài viết trên các website tập đoàn MWG và hệ thống blog liên quan.

- Làm các công việc khác do quản lý giao

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm và dự án thực tế

- Biết sử dụng Google Search Console, GA4, Ahrefs, Semrush, Similarweb và Keyword Tools

- Có sự am hiểu nhất định về các công cụ triển khai Content AI

- Có kiến thức về các chính sách cập nhật của Google

- Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm với công việc

- Ưu tiên nhân viên có văn hoá làm việc văn phòng

Tại Công ty cổ phần tư vấn doanh nghiệp ACC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + Thưởng KPI , Phụ cấp cơm trưa

- Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết, các lịch nghỉ khác theo quy định công ty và theo quy định của luật.

- Thưởng tháng 13 theo quy định chính sách công ty, thưởng KPI vượt trội, tháng, quý, 06 tháng và Năm.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật Lao Động hiện hành.

- Phúc lợi đầy đủ: Đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Thời gian làm việc: 8h15 - 17h00 ( T2 - Sáng T7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn doanh nghiệp ACC GROUP

