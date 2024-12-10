Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Tuệ Anh làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Tuệ Anh
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Tuệ Anh

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Tuệ Anh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 275 Phan Huỳnh Điểu, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiến hành kiểm tra SEO kỹ lưỡng cho trang web của chúng tôi để xác định các lĩnh vực cần cải thiện và triển khaihành động khắc phục để nâng cao khả năng hiển thị và thứ hạng.
- Phát triển và thực hiện các chiến lược SEO thành công với sự cộng tác của nhóm tiếp thị, tập trungvề nghiên cứu từ khóa, tối ưu hóa nội dung và chiến thuật xây dựng liên kết phù hợp với đối tượng mục tiêu của chúng tôi.
- Theo dõi và phân tích số liệu hiệu suất SEO bằng Google Analytics, Search Console và các công cụ khác. Các công cụ SEO, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để liên tục tối ưu hóa hiệu suất tìm kiếm của chúng tôi.
- Luôn cập nhật các xu hướng SEO mới nhất, thuật toán công cụ tìm kiếm và tiếp thị kỹ thuật sốchiến lược, áp dụng các phương pháp hay nhất để đi trước đối thủ cạnh tranh.
- Cộng tác với người tạo nội dung để đảm bảo rằng tất cả nội dung kỹ thuật số được tối ưu hóa cho SEOtối đa hóa khả năng hiển thị và tương tác.
- Báo cáo tiến độ thực hiện các chiến lược SEO cho quản lý cấp cao, cung cấp thông tin chi tiết khuyến nghị để cải tiến hơn nữa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm về SEO, ưu tiên làm việc trong môi trường quốc tế.
- Hiểu biết vững chắc về tiếp thị hiệu suất, chuyển đổi và thu hút khách hàng trực tuyến.
- Trải nghiệm chuyên sâu với các công cụ phân tích trang web (ví dụ: Google Analytics, WebTrends, SEMrush).
- Kiến thức về các yếu tố xếp hạng và thuật toán công cụ tìm kiếm.
- Kỹ năng phân tích mạnh mẽ và kinh nghiệm tạo báo cáo SEO.
- Làm quen với thử nghiệm A/B và các số liệu thử nghiệm khác.
- Thành thạo nói và viết tiếng Anh.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Tuệ Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập và thưởng cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định của pháp luật lao động.
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, có cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp.
- Tiếp cận công nghệ tiên tiến và cơ hội làm việc trong các dự án thú vị.
- Teambuilding/outing 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Tuệ Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Tuệ Anh

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Tuệ Anh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 275 Phan Huỳnh Điểu, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

