Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Khí Nén Á Châu làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Khí Nén Á Châu
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công ty TNHH Khí Nén Á Châu

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công ty TNHH Khí Nén Á Châu

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Phường Việt Hòa, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện tối ưu hóa website với các công cụ tìm kiếm.
Giữ top các từ khóa có sẵn và đưa các từ khóa mới lên top tìm kiếm Google (SEO)
Lên kế hoạch viết bài cho website
Phân tích và xây dựng backlink hiệu quả
Đề xuất các kế hoạch thực hiện công việc
Quản lý, cập nhật tin tức mới nhất lên Website
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về nguyên tắc cơ bản của SEO (On-page, Off-page, Technical SEO).
Kinh nghiệm nghiên cứu và sử dụng từ khóa (keyword research) để tối ưu hóa nội dung.
Biết cách tối ưu thẻ meta (title, description, heading), URL, và hình ảnh.
Hiểu về các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, hoặc các công cụ tương tự.
Kỹ năng viết content chuẩn SEO Có khả năng viết content chất lượng, hấp dẫn và phù hợp với mục tiêu SEO.
Biết cách lồng ghép từ khóa tự nhiên, không nhồi nhét.
Viết được nhiều loại nội dung như blog, bài PR, landing page, email marketing, v.v.
Đảm bảo nội dung đáp ứng nhu cầu người dùng và có giá trị thực sự.

Tại Công ty TNHH Khí Nén Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
- Được đào tạo, học tập kiến thức chuyên ngành phục vụ công việc.
- Có cơ chế tăng lương theo năng lực, khuyến khích NV học tập nâng cao năng lực để phát triển bản thân.
- Nhận được nhiều sự hỗ trợ, hướng dẫn của cấp quản lý trong quá trình xử lý công việc.
- Cấp quản lý có tầm nhìn và khuyến khích nhân viên phát triển bền vững cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khí Nén Á Châu

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Khí Nén Á Châu

Công ty TNHH Khí Nén Á Châu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: L23 KĐT Việt Hòa Phường Việt Hòa, TP.Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

