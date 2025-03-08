Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Nam Long
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Nam Long

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Nam Long

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 28 Đường Số 4 KP5 Phường Hiệp Bình Chánh TPHCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

– Phát triển các chức năng web tối ưu cho các hoạt động marketing.
– Có kiến thức về marketing SEO, content …
– Phối hợp với bộ phận thiết kế trong việc lên ý tưởng phương án demo, thực hiện viết bài chuẩn SEO, edit video.
- Xây dựng backlink chất lượng.
- Báo cáo kết quả & đưa ra giải pháp phù hợp.
– Các công việc khác do cấp trên yêu cầu….

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: đại học, cao đẳng, trung cấp, Marketing,…
Có kiến thức về marketing SEO, content …
Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp vui vẻ – hòa đồng, sẵn sàng
hỗ trợ đồng nghiệp
Ưu tiên có kinh nghiệm PTS + Ai

Tại Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Nam Long Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận.
Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao
động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
Được nghỉ chiều thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.
Thời gian làm việc: Làm việc theo giờ hành chính. 8h-17h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Nam Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Nam Long

Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Nam Long

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 28 Đường Số 04, Khu Phố 05, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

