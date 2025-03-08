Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Nam Long
- Hồ Chí Minh: 28 Đường Số 4 KP5 Phường Hiệp Bình Chánh TPHCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
– Phát triển các chức năng web tối ưu cho các hoạt động marketing.
– Có kiến thức về marketing SEO, content …
– Phối hợp với bộ phận thiết kế trong việc lên ý tưởng phương án demo, thực hiện viết bài chuẩn SEO, edit video.
- Xây dựng backlink chất lượng.
- Báo cáo kết quả & đưa ra giải pháp phù hợp.
– Các công việc khác do cấp trên yêu cầu….
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về marketing SEO, content …
Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp vui vẻ – hòa đồng, sẵn sàng
hỗ trợ đồng nghiệp
Ưu tiên có kinh nghiệm PTS + Ai
Tại Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Nam Long Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao
động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
Được nghỉ chiều thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.
Thời gian làm việc: Làm việc theo giờ hành chính. 8h-17h.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Nam Long
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
