Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 Đường Số 4 KP5 Phường Hiệp Bình Chánh TPHCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

– Phát triển các chức năng web tối ưu cho các hoạt động marketing.

– Có kiến thức về marketing SEO, content …

– Phối hợp với bộ phận thiết kế trong việc lên ý tưởng phương án demo, thực hiện viết bài chuẩn SEO, edit video.

- Xây dựng backlink chất lượng.

- Báo cáo kết quả & đưa ra giải pháp phù hợp.

– Các công việc khác do cấp trên yêu cầu….

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: đại học, cao đẳng, trung cấp, Marketing,…

Có kiến thức về marketing SEO, content …

Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp vui vẻ – hòa đồng, sẵn sàng

hỗ trợ đồng nghiệp

Ưu tiên có kinh nghiệm PTS + Ai

Tại Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Nam Long Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận.

Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao

động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).

Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.

Được nghỉ chiều thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Thời gian làm việc: Làm việc theo giờ hành chính. 8h-17h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông quảng cáo Nam Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin