Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 5, số 47 Nguyễn Xiển,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Quản lý, Upload phát triển kênh Youtube.
Sử dụng Photoshop để tạo làm thumbnail cho video kênh Youtube.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp để học và sử dụng các công cụ AI mới nhất hiện nay để nâng cao trình độ bắt kịp xu hướng.
Được hỗ trợ và đào tạo nâng cấp kỹ năng chuyên môn. 3
Hết thời gian thử việc hỗ trợ tiền gửi xe, tiền ăn trưa.
Thưởng KPI, cá nhân xuất sắc, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Thưởng theo mốc tăng trưởng của dự án.
Công ty cung cấp máy tính làm việc cấu hình cao.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, linh hoạt và phát triển.
Đi liên hoan 1 lần/ tháng, du lịch ít nhất 1 lần /năm.
Được hỗ trợ và đào tạo nâng cấp kỹ năng chuyên môn. 3
Hết thời gian thử việc hỗ trợ tiền gửi xe, tiền ăn trưa.
Thưởng KPI, cá nhân xuất sắc, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Thưởng theo mốc tăng trưởng của dự án.
Công ty cung cấp máy tính làm việc cấu hình cao.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, linh hoạt và phát triển.
Đi liên hoan 1 lần/ tháng, du lịch ít nhất 1 lần /năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
