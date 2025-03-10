Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH AMITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH AMITECH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH AMITECH

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- C3

- NV2 Ô số 24, Khu đô thị mới Gleximco

- Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Xây dựng & quảntrị website,...của công ty theo yêu cầu của cấp trên.
- Xây dựng backlink chất lượng, duy trì lưu lượng truy cập traffic, pageviews.
- Viết bài chuẩn SEO trên các website của công ty.
- Tối ưu tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm Google, Mạng xã hội, diễn đàn.
- Nghiên cứu từ khóa hot, trending.
- Báo cáo traffic hàng tuần, hàng tháng.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng tại vị trí tương đương ưu tiên từng làm về lĩnh vực xe đạp.
- Biết sử dụng tốt các công cụ quản lý website chính như Google Analytics, GoogleSearch Console, các công cụ check backlink như OpenSiteExplorer, Ahrefs...
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO, Marketing, content, am hiểu các kênh Digital marketing, biết triển khai quảng cáo Google Ads.
-Năng động, sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm, cá nhân tốt.

Tại CÔNG TY TNHH AMITECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương:7.000.000 đồng - 12.000.000 đồng (Theo năng lực)
- Thưởng:
+ Thưởng lương tháng 13 theo KPI và doanh số Công ty.
+ Thưởng các dịp Sinh nhật, Lễ, Tết, chuyên cần.
- Có cơ hội phát triển bản thân, công ty luôn tạo điều kiện cho bạn học hỏi, tiếp xúc thêm các mảng marketing khác nếu có nhu cầu.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thoải mái
- Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.
- Nhân viên chính thức được tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật định.
- Du lịch 1 lần/năm, tham gia các hoạt động Team Building và Party.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMITECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà Mỹ Gia 4-15 Khu đô thị Vinhomes Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

