Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH AMITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - C3 - NV2 Ô số 24, Khu đô thị mới Gleximco - Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Xây dựng & quảntrị website,...của công ty theo yêu cầu của cấp trên.

- Xây dựng backlink chất lượng, duy trì lưu lượng truy cập traffic, pageviews.

- Viết bài chuẩn SEO trên các website của công ty.

- Tối ưu tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm Google, Mạng xã hội, diễn đàn.

- Nghiên cứu từ khóa hot, trending.

- Báo cáo traffic hàng tuần, hàng tháng.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng tại vị trí tương đương ưu tiên từng làm về lĩnh vực xe đạp.

- Biết sử dụng tốt các công cụ quản lý website chính như Google Analytics, GoogleSearch Console, các công cụ check backlink như OpenSiteExplorer, Ahrefs...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO, Marketing, content, am hiểu các kênh Digital marketing, biết triển khai quảng cáo Google Ads.

-Năng động, sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm, cá nhân tốt.

Tại CÔNG TY TNHH AMITECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương:7.000.000 đồng - 12.000.000 đồng (Theo năng lực)

- Thưởng:

+ Thưởng lương tháng 13 theo KPI và doanh số Công ty.

+ Thưởng các dịp Sinh nhật, Lễ, Tết, chuyên cần.

- Có cơ hội phát triển bản thân, công ty luôn tạo điều kiện cho bạn học hỏi, tiếp xúc thêm các mảng marketing khác nếu có nhu cầu.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thoải mái

- Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.

- Nhân viên chính thức được tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật định.

- Du lịch 1 lần/năm, tham gia các hoạt động Team Building và Party.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMITECH

