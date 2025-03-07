Tuyển Nhân viên SEO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT LONG - PHÚ THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, Toà nhà Vinaepoxy, Lô BT 04.05, Khu 2.55ha, Phố Phúc Minh, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO

Xây dựng kế hoạch, triển khai, giám sát & tối ưu hóa các chiến dịch SEO, quảng cáo trên các nền tảng.

Thiết kế và thực hiện các chiến dịch quảng cáo theo mục tiêu ngắn hạn.

Phân tích hiệu suất quảng cáo theo tuần/tháng, đưa ra đề xuất cải thiện.

Quản lý ngân sách Marketing và tối ưu chi phí, đảm bảo tối ưu CPA, ROAS theo ngân sách.

Theo dõi, đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất đội nhóm.

Quản lý, đào tạo và phát triển đội nhóm.

Lập báo cáo tổng kết hoạt động Marketing theo tháng, quý, năm.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức chuyên sâu về SEO, quảng cáo.

Kinh nghiệm liên quan từ 2 năm trở lên.

Biết sử dụng AI tối ưu hóa hiệu quả công việc.

Có kỹ năng về quản lý đội nhóm tốt, biết tạo động lực cho đội nhóm hoàn thành tốt mục tiêu.

Có khả năng tham mưu, tư vấn thương hiệu phát triển tốt hơn.

Quyền Lợi

Mức lương: 12tr -15tr, thử việc 02 tháng hưởng 85%.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay sau thử việc.

Nghỉ lễ, tết theo quy định Nhà nước.

Thưởng lễ, tết, tháng lương 13, du lịch, sinh nhật, hiếu, hỉ theo quy định của Công ty.

Môi trường hoà đồng, thân thiện và chuyên nghiệp.

Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần. Từ 8h00 - 17h00.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT LONG - PHÚ THỌ

