Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Lê Văn Thiêm, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nghiên cứu từ khóa: Xác định từ khóa phù hợp với sản phẩm/dịch vụ, nghiên cứu từ khóa đối thủ cạnh tranh.

Tối ưu hóa On-page SEO: Cải thiện nội dung website (tiêu đề, mô tả, thẻ heading), tối ưu hình ảnh, video, tăng tốc độ tải trang và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Xây dựng liên kết (Link building): Tìm kiếm liên kết chất lượng từ website uy tín và đánh giá hiệu quả chiến dịch link building.

Phân tích và báo cáo: Sử dụng công cụ SEO như Google Analytics, Search Console để theo dõi và báo cáo hiệu quả SEO.

Cập nhật xu hướng: Theo dõi và áp dụng các kỹ thuật SEO AI mới để nâng cao hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SEO (ưu tiên ứng viên từng làm việc với các dự án thực tế).

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực e-commerce là một lợi thế.

Hiểu biết sâu về các thuật toán SEO mới nhất và cách chúng ảnh hưởng đến chiến lược tối ưu hóa.

Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về cách ứng dụng AI trong SEO (ví dụ: sử dụng công cụ như ChatGPT, SurferSEO, hoặc các nền tảng AI khác).

Thành thạo các công cụ SEO phổ biến: Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, Screaming Frog, v.v.

Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt và khả năng đưa ra quyết định dựa trên số liệu.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm viết nội dung tối ưu SEO hoặc làm việc với đội ngũ nội dung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực 12-15tr + thưởng hiệu suất cao.

Cơ hội làm việc tại một sàn TMĐT đang phát triển nhanh, môi trường năng động.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định.

Hỗ trợ công cụ làm việc và đào tạo nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL

