Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KIÊN HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 87, Tổ 4, Tổ dân phố Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

● Setup Website tối ưu Onpage và Offpage

● Phụ trách đẩy Keyword lên TOP 1-10

● Gom nhóm và research từ khoá

● Lên kế hoạch SEO lộ trình ngắn hạn 1-3, 1-6 tháng

● Triển khai tối ưu Onpage SEO, Offpage SEO và Technical SEO

● Có kế hoạch triển khai các mô hình Backlink cho Website khi có tín hiệu

● Biết sử dụng thành thạo các mô hình AI như ChatGPT, Gemini để tự triển khai

Content Onpage

● Theo dõi và báo cáo tiến độ SEO cũng như nhận biết xu hướng SEO để có phương án SEO phù hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Kinh nghiệm >1 năm

● Ưu tiên nhân viên có văn hoá làm việc văn phòng >1 năm

● Có ít nhất 2 dự án SEO vào TOP với tổng lượng traffic ngành trong 3 tháng gần nhất > 100.000 (Kiểm tra bằng Goolge Search Console)

● Có bằng Cao Đẳng/Đại Học loại Khá trở lên

● Thành thạo vi tính văn phòng có chứng chỉ MOS là một lợi thế

● Biết sử dụng Google Search Console, GA4, Ahrefs, Semrush, Similarweb và

Keyword Tools

● Có sự am hiểu nhất định về các công cụ triển khai Content AI

● Có kiến thức về các chính sách cập nhật của Google

● Hiểu biết về vai trò của Backlink, các thẻ rel Nofollow và Dofollow

● Biết sử dụng Wordpress cơ bản

● Biết cách setup plugin Yoast SEO, Rankmath, All in one SEO Pack,...

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KIÊN HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

● 15 Ngày nghỉ phép mỗi 6 tháng

● Lương tháng 13

● Thưởng dự án từ 2tr-7tr/ Website

● Cấp máy tính làm việc

● Du lịch, Team Building cùng công ty

● Hỗ trợ phụ cấp khi công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KIÊN HOÀNG

