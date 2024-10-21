Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Nhân viên SEO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TT5.2B

- căn 18 KĐT mới Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tối ưu SEO onpage/offpage cho website
- Kết hợp với content xây dựng các bài viết trên web
- Phân tích từ khóa, insight khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đẩy các từ khóa lên top
- Triển khai công việc theo hướng dẫn của Leader và hỗ trợ đồng đội SEO
- Báo cáo công việc, vị trí từ khóa, lượng truy cập website hàng tuần/tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm/bằng cấp, chấp nhận cả sinh viên mới ra trường
- Kiến thức cơ bản về SEO và các công cụ hỗ trợ Seoquake, Web developer, Quản trị Wordpress, Google Search Console

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận + % doanh số (thỏa thuận theo năng lực), thu nhập từ 8-15 triệu
- Môi trường thân thiện, trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân
- Được support bởi đồng đội SEO, team Marketing
- Được đề xuất hỗ trợ tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn
- Hưởng các chế độ BHYT/ BHXH/ BHTN, chế độ nghỉ ngơi, lễ, Tết, du lịch theo quy định của nhà nước và nội bộ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TT5.2B - 18 khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

