Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 128 Nguyễn Văn Lộc,Hà Nội

Sử dụng các công cụ đo lường, công cụ phân tích bộ từ khóa cần SEO

Thực hiện tối ưu hóa website được giao.

Quản lý nội dung website được giao.

Quảng bá website lên các mạng xã hội.

Xây dựng hệ thống vệ tinh, xây dựng liên kết chất lượng.

Theo dõi, cập nhật thứ hạng & báo cáo kết quả.

Có khả năng nghiên cứu và tìm hiểu về các công cụ mới để cải thiện quá trình làm việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực SEO.

Hiểu biết về các công cụ, kỹ thuật SEO

Có kiến thức về HTML và CSS là một lợi thế.

Có kiến thức về Google Adwords là một lợi thế.

Hiểu biết về thuật toán của bộ máy tìm kiếm

Hiểu biết về mạng xã hội, thành thạo các công cụ chat, các phần mềm văn phòng.

Là người trung thực, nhân cách tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần tập thể và có ý thức tốt trong công việc

Liên tục cập nhật kiến thức SEO mới nhất

Có máy tính riêng để làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-12 triệu (thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn)

Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN.... theo luật lao động VN.

Làm việc 8h/ngày từ T2 – T7 (nghỉ chủ nhật)

Thưởng tết + lương tháng 13, du xuân, du lịch hè, tham gia các sự kiện Công ty, BH nhân thọ...

Được đào tạo thêm về kiến thức sản phẩm từ các hãng lớn.

Được đề xuất các ý tưởng trong công việc

Có cơ hội gắn bó lâu dài với công ty.

