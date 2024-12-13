Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Phân Phối Mỹ Phẩm Hàn Quốc Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty Phân Phối Mỹ Phẩm Hàn Quốc Hana Korea Group
- Hà Nội:
- Star Tower, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng chiến lược chiến lược nội dung, chiến lược từ khoá và link building giúp tăng thứ hạng website công ty trên các trang tìm kiếm chính.
Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cho SEO
Xây dựng và triển khai chiến lược link building
Phối hợp với bộ phận Content của phòng Marketing để xây dựng content chuẩn SEO cho website
Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO
Đề xuất các thay đổi/cải thiện về cấu trúc website, content, linking cũng như các yếu tố khác nhằm ưu hiệu quả SEO
Theo dõi, đánh giá, giám sát các kết quả SEO.
Báo cáo công việc chi tiết hàng ngày.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiếu 01 -02 năm kinh nghiệm làm chuyên viên SEO hoặc các vị trí tương đương
Hiểu biết sâu về các công cụ phân tích website (Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends,...)
Hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng website và các thuật toán công cụ tìm kiếm
Có kiến thức về HTML và CSS là một lợi thế
Liên tục cập nhật các kiến thức mới nhất về SEO/SEM
Có Laptop cá nhân
Tại Công Ty Phân Phối Mỹ Phẩm Hàn Quốc Hana Korea Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 01 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, [protected info], Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục
Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Phân Phối Mỹ Phẩm Hàn Quốc Hana Korea Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
