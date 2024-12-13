Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Phân Phối Mỹ Phẩm Hàn Quốc Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Star Tower, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Xây dựng chiến lược chiến lược nội dung, chiến lược từ khoá và link building giúp tăng thứ hạng website công ty trên các trang tìm kiếm chính.

Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cho SEO

Xây dựng và triển khai chiến lược link building

Phối hợp với bộ phận Content của phòng Marketing để xây dựng content chuẩn SEO cho website

Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO

Đề xuất các thay đổi/cải thiện về cấu trúc website, content, linking cũng như các yếu tố khác nhằm ưu hiệu quả SEO

Theo dõi, đánh giá, giám sát các kết quả SEO.

Báo cáo công việc chi tiết hàng ngày.

Ưu tiên Nam - Nữ trong độ tuổi 2000 - 1990, Tốt nghiệp chuyên ngành MKT, Truyền thông và các ngành có liên quan,...

Có tối thiếu 01 -02 năm kinh nghiệm làm chuyên viên SEO hoặc các vị trí tương đương

Hiểu biết sâu về các công cụ phân tích website (Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends,...)

Hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng website và các thuật toán công cụ tìm kiếm

Có kiến thức về HTML và CSS là một lợi thế

Liên tục cập nhật các kiến thức mới nhất về SEO/SEM

Có Laptop cá nhân

Thu nhập: Lương cứng 8.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp 35.000đ/ngày

Thử việc 01 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, [protected info], Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục

Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...

