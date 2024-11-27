Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nhà số 07, Liền kề 03, Khu đô thị An Hưng, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

- Phối hợp lập kế hoạch và triển khai các hoạt động/campaign marketing trên các nền tảng digital như: website, Facebook, SEO/SEM, email, social media, và quảng cáo hiển thị...

- Xây dựng ý tưởng và viết nội dung online (Landing Page / Fanpage / Video, ads ...). Phối hợp với bộ phận thiết kế để thực hiện các mẫu quảng cáo online (banner, landing page, post facebook...).

- Xây dựng các chiến dịch quảng cáo digital marketing, Facebook Ads, zalo Ads... Đo lường và đánh giá hiệu quả của các campaign digital marketing.

- Tương tác làm việc với các agency quảng cáo, các phòng ban nội bộ công ty đảm bảo chương trình marketing được hiện hiệu quả và đúng thời điểm.

- Kiểm soát và quản lý và tối ưu chi phí triển khai các kênh...

Chi tiết:Trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Chi tiết:

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Kinh nghiệm làm việc: có ít nhất 2 năm trong lĩnh vực content marketing, digital marketing, social media. Đã từng làm các công việc được nêu ở phần mô tả công việc.

- Lĩnh vực làm việc: ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các công ty dược...

- Có kiến thức về internet, sử dụng thành thạo công cụ đăng bài trên web.

- Có khả năng học hỏi nhanh, luôn cập nhật với những thay đổi và tiến bộ trong phương tiện truyền thông xã hội và tư vấn về các kênh và phương pháp tiếp cận mới để áp dụng.

- Tốt nghiệp khoa báo chí các Trường đại học.

- Hình thức ưa nhìn

- Nhận việc và đề xuất ý tưởng, tham mưu lại cho trưởng phòng về chiến lược/kế hoạch marketing

- Cầu thị, nhanh nhẹn, chỉn chu, cam kết về tiến độ, ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Theo thỏa thuận (từ 17.000.000 – 22.000.000 đồng/tháng);

- Người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thưởng 6 tháng theo thành tích xuất sắc, chế độ nghỉ mát hàng năm và các chính sách phúc lợi khác của Công ty..

Địa điểm làm việc

Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin