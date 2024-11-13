Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Good Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Văn phòng 2 - Dự án Sun Square, số 21 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Viết các tin bài liên quan đến SEO lên các diễn đàn, blog, các mạng xã hội.

Phân tích và đánh giá về người dùng thông qua các từ khóa tìm kiếm.

Các công việc khác liên quan đến SEO theo yêu cầu.

Tham gia phân tích, tối ưu, xây dựng liên kết SEO, phụ trách xây dựng và duy trì liên kết, tối ưu hóa nội dung trang web.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng các mạng xã hội: Facebook, Twitter...

Có kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin bằng các công cụ tìm kiếm Google, Bing, Yahoo, Cốc Cốc.

Ѕử dụng thành thạo máy tính và có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.

Có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản và có kĩ năng writing là một lợi thế.

Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Tại Công ty TNHH Good Media Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc.

Công việc nhẹ nhàng, phù hợp với những bạn nữ chăm chỉ.

Có phụ cấp ăn trưa.

Được xét tăng lương 6-12 tháng/lần.

Cam kết lương tháng 13++.

Được tham gia BHXH, BHYT.

Thưởng KPI theo dự án hàng tháng.

Làm việc toàn thời gian trong văn phòng hiện đại, không tăng ca, thêm giờ, mỗi tháng làm 02 thứ bảy, nghỉ chủ nhật.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Nghỉ phép 12 ngày mỗi năm. Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.

Du lịch & team building công ty 2-3 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Good Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin