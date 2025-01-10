Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH BG MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vincem Comatce Tower, 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Xử lý các tình huống liên quan đến Report kênh.

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Báo chí - Truyền. thông, ...

- Không yêu cầu kinh nghiệm. Chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về mảng truyền thông - marketing, MMO.

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video như Photoshop, Premiere,... Chưa biết sẽ được đào tạo.

- Ưu tiên ứng viên có thẩm mỹ tốt v Kỳ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Kiên trì, chăm chỉ.

- Kỷ luật, trách nhiệm, chủ động.

- Tinh thần cầu thị, cầu tiến.

- Khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH BG MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: Từ 6,5-8 triệu (Thỏa thuận theo năng lực).

- Phụ cấp ăn ca, xăng xe, chuyên cần, gửi xe.

- Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của toàn Công ty.

- Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi khác theo quy định của nhà nước và Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm,...).

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, chúc mừng sinh nhật, thằm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,...

- Liên hoan, du lịch, teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BG MEDIA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin