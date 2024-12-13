Tuyển Nhân viên SEO Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên SEO Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon

Nhân viên SEO

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Thái Tông Cầu Giấy Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phân tích từ khóa, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để xây dựng chiến lược SEO hiệu quả.
Xây dựng và tối ưu hóa nội dung website, bài viết, hình ảnh, video... nhằm cải thiện thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.
Sử dụng các công cụ SEO để theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch và báo cáo kết quả.
Quản lý và cập nhật liên tục các hoạt động SEO, đảm bảo website luôn được tối ưu hóa.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing tổng thể.
Nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật SEO mới, cập nhật kiến thức chuyên môn liên tục.
Phân tích dữ liệu website, báo cáo kết quả SEO định kỳ.
Xây dựng và quản lý backlink chất lượng cao cho website.
Tối ưu hóa tốc độ tải trang web và trải nghiệm người dùng.
Theo dõi và xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến SEO.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SEO.
Hiểu biết sâu rộng về các thuật toán tìm kiếm của Google và các công cụ tìm kiếm khác.
Thành thạo các công cụ SEO như Google Search Console, Google Analytics, Ahrefs, SEMrush...
Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai chiến lược SEO tổng thể.
Có khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả và đưa ra các đề xuất cải thiện.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình và trình bày báo cáo.
Có kiến thức về HTML, CSS và JavaScript là một lợi thế.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học là một lợi thế.

Tại Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Các chế độ phúc lợi khác (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon

Hệ Thống Nha Khoa Quốc Tế Moon

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 187 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

