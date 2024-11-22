Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 173 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Nghiên cứu từ khóa, lên cấu trúc website cho dự án, tối ưu onsite cho website

Phân tích đối thủ

Xây dựng chiến lược kéo traffic tới website

Phối hợp với bộ phận Content để có các content chất lượng và đảm bảo chiến lược SEO theo từng giai đoạn.

Nâng hạng từ khóa lên TOP và giữ hạng của từ khóa trên TOP ổn định.

Báo cáo công việc, vị trí từ khóa, lượng truy cập website hàng tuần/tháng.

Thực hiện các công việc mà cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Am hiểu về SEO Google; các thuật toán của Google

Biết sử dụng các tools phân tích dữ liệu của Google

Biết phân tích, nắm bắt nhu cầu của thị trường.

Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm

Chăm chỉ , trung thực, nhiệt tình trong công việc

Có trách nhiệm và cam kết trong công việc. Chịu được nhịp độ và áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng lên tới 15tr, chưa bao gồm thưởng doanh số + Phụ cấp + Vé gửi xe + % Doanh thu + Thưởng (nếu có)

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam

