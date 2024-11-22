Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam

Nhân viên SEO

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 173 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Nghiên cứu từ khóa, lên cấu trúc website cho dự án, tối ưu onsite cho website
Phân tích đối thủ
Xây dựng chiến lược kéo traffic tới website
Phối hợp với bộ phận Content để có các content chất lượng và đảm bảo chiến lược SEO theo từng giai đoạn.
Nâng hạng từ khóa lên TOP và giữ hạng của từ khóa trên TOP ổn định.
Báo cáo công việc, vị trí từ khóa, lượng truy cập website hàng tuần/tháng.
Thực hiện các công việc mà cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Am hiểu về SEO Google; các thuật toán của Google
Biết sử dụng các tools phân tích dữ liệu của Google
Biết phân tích, nắm bắt nhu cầu của thị trường.
Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Chăm chỉ , trung thực, nhiệt tình trong công việc
Có trách nhiệm và cam kết trong công việc. Chịu được nhịp độ và áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng lên tới 15tr, chưa bao gồm thưởng doanh số + Phụ cấp + Vé gửi xe + % Doanh thu + Thưởng (nếu có)
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam

Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 303 C9 tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

