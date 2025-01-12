Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31/158 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Viết bài, tối ưu bài viết trên website, site vệ tinh, blog.

- Đăng bài đi link trên các diễn đàn, mạng xã hội.

- Đưa sản phẩm lên website, viết bài khuyến mại trên Fanpage công ty.

- Tham gia lên ý tưởng marketing cho công ty.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

_ Đã có kiến thức về chuyên ngành Marketing (Có kinh nghiệm là một lợi thế)

_ Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học

- Có Laptop.

- Chăm chỉ, ý thức học hỏi cầu tiến cao.

- Linh động, sáng tạo trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8 triệu trở lên

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin