Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Nghiên cứu từ khoá

Tìm kiếm và phân tích, phân nhóm các từ khoá liên quan đến lĩnh vực công ty.

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Phân tích hoạt động SEO của các đối thủ cạnh tranh để đưa ra kế hoạch triển khai phù hợp cho công ty.

Lập kế hoạch

Lập kế hoạch triển khai, xây dựng cấu trúc, xây dựng link building cho các website của công ty.

Tối ưu On-page

Tối ưu các thẻ title, meta, hình ảnh, nội dung bài viết, tốc độ tải trang, các thẻ URL và các công việc khác để nâng cao thứ hạng tìm kiếm cho website công ty.

Các công việc khác

Phân tích theo dõi và báo cáo đánh giá định kỳ các chỉ số tăng trưởng,hiệu suất của website.

Triển khai backlink cho website công ty

Phối hợp và triển khai với các đối tác Agency của công ty

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm kinh nghiệm làm SEO Đã từng làm ở Agency SEO là lợi thế Sử dụng thành thạo các công cụ như: Ahrefs, GA4, Google Search Console và các công cụ hỗ trợ SEO khác Có khả năng làm việc độc lập

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 - 14.000.000 + KPI Thưởng Lễ, Tết Đóng BHXH và các phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD

