Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD
- Hà Nội: V1
- A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Nghiên cứu từ khoá
Tìm kiếm và phân tích, phân nhóm các từ khoá liên quan đến lĩnh vực công ty.
Phân tích đối thủ cạnh tranh
Phân tích hoạt động SEO của các đối thủ cạnh tranh để đưa ra kế hoạch triển khai phù hợp cho công ty.
Lập kế hoạch
Lập kế hoạch triển khai, xây dựng cấu trúc, xây dựng link building cho các website của công ty.
Tối ưu On-page
Tối ưu các thẻ title, meta, hình ảnh, nội dung bài viết, tốc độ tải trang, các thẻ URL và các công việc khác để nâng cao thứ hạng tìm kiếm cho website công ty.
Các công việc khác
Phân tích theo dõi và báo cáo đánh giá định kỳ các chỉ số tăng trưởng,hiệu suất của website.
Triển khai backlink cho website công ty
Phối hợp và triển khai với các đối tác Agency của công ty
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm kinh nghiệm làm SEO
Đã từng làm ở Agency SEO là lợi thế
Sử dụng thành thạo các công cụ như: Ahrefs, GA4, Google Search Console và các công cụ hỗ trợ SEO khác
Có khả năng làm việc độc lập
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12.000.000 - 14.000.000 + KPI
Thưởng Lễ, Tết
Đóng BHXH và các phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
