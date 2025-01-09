Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà nhà N01

- T3 Khu Ngoại giao đoàn, Khu Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản trị hệ thống các website
- Theo dõi và triển khai hoạt động SEO từ khóa trong hệ thống website của Minh Trí Thành, Nguyễn Thị Lanh
- Phân tích, Lập danh sách và triển khai SEO các từ khóa đã được chỉ định và duy trì các từ khóa này theo mục tiêu Đề ra
- Quản lý Website: đảm bảo Website của các Brand hoạt động ổn định và là nguồn cung cấp thông tin chính thống cho khách hàng, đối tác và là cầu nối cho các phòng Kinh doanh và các khách hàng. tham vấn, xử lý và điều chỉnh giao diện, chức năng của web khi cần.
- Phối hợp với các bộ phận Truyền thông khác Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động trên các kênh website nhằm tạo phễu data khách hàng.
-Triển khai và Lập báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng trên các kênh web để tham vấn và báo cáo thông tin, tình hình thị trường cho TP TT hàng tháng khi Xây dựng các kế hoạch , chiến Dịch MKT cho các giai đoạn tiếp theo.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TP TT

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thái độ / Tính cách : Trung thực, thẳng thắn. Có tinh thần trách nhiệm với công việc
- Có khả năng tổng hợp và phân tích các báo cáo .
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng (Microsoft office, v.v.).
- Có ý tưởng sáng tạo.
- Có khả năng viết content
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực Digital Marketing, Social Media;
- Có kinh nghiệm thực tế, triển khai thành công các choạt động làm SEO;
- Có kinh nghiệm xây dựng Landingpage .
- Kiến thức về WordPress, Framework là một lợi thế .
- Thành thạo Google Analytics; Thành thạo internet, thiết kế, quản trị và tối ưu hóa website, xây dựng nội dung, tìm kiếm và tổng hợp tin tức trên internet
- Biết sử dụng phần mềm đồ hoạ là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận phù hợp theo năng lực
Quyền lợi khác:
- Được đào tạo, triển khai thực chiến
- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.
- Văn phòng với không gian xanh, thoáng mát
- Hoa quả ăn nhẹ vào 16h chiều hàng ngày
- Quà sinh nhật cá nhân, quà sinh nhật công ty, quà lễ tết, lì xì đầu năm
- Tham gia các buổi hội thảo nâng cao năng lực
- Tham gia các phong trào của công ty và các CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 Tòa N1 t3 kđt Ngoại Giao Đoàn-Bắc Từ Liêm-Hà Nội

