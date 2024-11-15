Tuyển Nhân viên SEO Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap
- Hà Nội:
- Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai Marketing cho nhãn hàng Smartbibi ZinC, Smartbibi FluC, Smartbibi Pro Spray.
Thực hiện và kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chương trình marketing của nhãn hàng.
Tổ chức các hoạt động nghiên cứu thị trường (Lập kế hoạch, lựa chọn đối tác, tổ chức và giám sát thực hiện...).
Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các chiến dịch Marketing hàng tháng, quý, năm.
Thu thập thông tin và xử lý thông tin về thị trường, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh...từ đó đưa ra các giải pháp cho hoạt động Marketing của nhãn.
Định kỳ đánh giá hiệu quả các hoạt động Marketing của nhãn và đề xuất giải pháp.
Báo cáo định kỳ theo tuần/tháng/quý/năm.
Triển khai các công việc theo yêu cầu của phòng MKT và Ban giám đốc.
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong công ty dược phẩm.
Am hiểu về kiến thức Marketing và xây dựng thương hiệu.
Khả năng triển khai công việc chi tiết tốt
Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực và thách thức.
Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
Chế độ BHXH - BHYT theo quy định của nhà nước
Nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc Chuyên nghiệp - Năng động - Thân thiện
Được tham quan nghỉ mát trong và ngoài nước.
Có nhiều cơ hội được đào tạo học tập các kỹ năng phục vụ cho công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
