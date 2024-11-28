Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T
- Hà Nội:
- số 15, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Khương Trung,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Xây dựng chiến lược nội dung, chiến lược từ khoá và link building giúp tăng thứ hạng website công ty trên các trang tìm kiếm chính.
Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cho SEO
Xây dựng và triển khai chiến lược link building
Phối hợp với bộ phận Content để xây dựng content chuẩn SEO cho website
Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO
Phối hợp với bộ phận Kỹ thuật nhằm xây dựng website hỗ trợ chuẩn SEO
Đề xuất các thay đổi/cải thiện về cấu trúc website, content, linking cũng như các yếu tố khác nhằm ưu hiệu quả SEO
Theo dõi, đánh giá, giám sát các kết quả SEO.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm chuyên viên SEO hoặc các vị trí tương đương
Hiểu biết sâu về các công cụ phân tích website (Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends,...)
Hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng website và các thuật toán công cụ tìm kiếm
Có kiến thức về HTML và CSS là một lợi thế
Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng: Thưởngtheo KPI, thưởng theo doanh số từ data thu về.
Được hưởng đầy đủ chính sách của công ty dành cho nhân viên như thưởng lễ,thưởngtết,đượcthamgiađầyđủBảohiểmtheoquyđịnhcủanhànước,..
Được đào tạo về khả năng tư duy và quản trị côngviệc;
Được xem xét đánh giá tăng lương theo KPIs, xét duyệttăng lương theo vị trí quản lý hoặc theo chuyên môn và kết quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI