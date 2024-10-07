Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 13 Triệu

Mức lương Đến 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Đến 13 Triệu

- Đưa đón Lãnh đạo, nhân viên, khách hàng.

- Bảo dưỡng và sửa chữa xe, đảm bảo luôn sẵn sàng hoạt động khi có yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm về tình trạng hoạt động và hiệu quả sử dụng phương tiện được giao.

- Thực hiện đúng quy định sử dụng xe ô tô và chấp hành luật giao thông đường bộ. Nếu vi phạm sẽ chịu toàn bộ thiệt hại do mình gây ra.

- Thực hiện đúng trách nhiệm của người tài xế với các tiêu chí: An toàn, chính xác và kịp thời.

- Thực hiện các công tác phát sinh theo sự phân công hợp lý của cấp trên

Với Mức Lương Đến 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu có giấy phép lái xe dấu B2

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm tài xế

- Ưu tiên đã lái xe cho CBNV văn phòng

- Ngoại hình tốt.

- Nam( 25 tuổi trở lên)

- Trung thực, trách nhiệm, chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết...)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO

