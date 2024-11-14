Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Kaitashi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Kaitashi Group
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B48
- 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Gọi điện cho khách hàng theo data và kịch bản sẵn có của phòng Telesale mời khách hàng đến trải nghiệm sản phẩm;
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng có nhu cầu khi đến cửa hàng;
Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng cá nhân để nâng cao doanh số;
Chăm sóc khách hàng, xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt;
Tốt nghiệp THPT trở lên;
Có kỹ năng xử lý tình huống; nắm bắt tâm lý khách hàng;
Khả năng nắm bắt kiến thức về bán hàng, kiến thức về sản phẩm nhanh chóng;
Có thể xoay ca;
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, sale hoặc những vị trí tương đương.
Tốt nghiệp THPT trở lên;
Có kỹ năng xử lý tình huống; nắm bắt tâm lý khách hàng;
Khả năng nắm bắt kiến thức về bán hàng, kiến thức về sản phẩm nhanh chóng;
Có thể xoay ca;
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, sale hoặc những vị trí tương đương.
Tại Công ty TNHH Kaitashi Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 6,8 triệu + phụ cấp + hoa hồng + thưởng (thu nhập không giới hạn tùy năng lực);
Được tham gia BHXH, BHYT theo luật định;
Thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật,...
Teambuilding, du lịch thường niên;
Được tham gia BHXH, BHYT theo luật định;
Thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật,...
Teambuilding, du lịch thường niên;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kaitashi Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI