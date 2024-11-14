Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Kaitashi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông

Gọi điện cho khách hàng theo data và kịch bản sẵn có của phòng Telesale mời khách hàng đến trải nghiệm sản phẩm;

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng có nhu cầu khi đến cửa hàng;

Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng cá nhân để nâng cao doanh số;

Chăm sóc khách hàng, xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt;

Tốt nghiệp THPT trở lên;

Có kỹ năng xử lý tình huống; nắm bắt tâm lý khách hàng;

Khả năng nắm bắt kiến thức về bán hàng, kiến thức về sản phẩm nhanh chóng;

Có thể xoay ca;

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, sale hoặc những vị trí tương đương.

Tại Công ty TNHH Kaitashi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 6,8 triệu + phụ cấp + hoa hồng + thưởng (thu nhập không giới hạn tùy năng lực);

Được tham gia BHXH, BHYT theo luật định;

Thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật,...

Teambuilding, du lịch thường niên;

