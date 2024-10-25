Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH WAGON
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Nhân viên thiết kế 3D

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III

- Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch

Dựa vào con mẫu có sẵn vẽ lại 3D hoặc vẽ dựa vào bản vẽ phát thảo khách hàng đưa ra mình vẽ 3D Có kiến thức về khuôn Biết sử dụng các phần mềm RHINO,NX,CR...
Dựa vào con mẫu có sẵn vẽ lại 3D hoặc vẽ dựa vào bản vẽ phát thảo khách hàng đưa ra mình vẽ 3D
Có kiến thức về khuôn
Biết sử dụng các phần mềm RHINO,NX,CR...

Tốt nghiệp trung cấp trở lên cơ khí chế tạo máy Có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc với công việc Có kiến thức về khuôn, biết sử dụng các phần mềm RHINO,NX,CR
Tốt nghiệp trung cấp trở lên cơ khí chế tạo máy
Có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc với công việc
Có kiến thức về khuôn, biết sử dụng các phần mềm RHINO,NX,CR

Lương thỏa thuận cao Tham gia bảo hiểm xã hội Tăng ca tính trên tổng lương Các chế độ phúc lợi khác
Lương thỏa thuận cao
Tham gia bảo hiểm xã hội
Tăng ca tính trên tổng lương
Các chế độ phúc lợi khác

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III, Giai Đoạn 2, Thị Trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch,

