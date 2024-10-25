Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Dựa vào con mẫu có sẵn vẽ lại 3D hoặc vẽ dựa vào bản vẽ phát thảo khách hàng đưa ra mình vẽ 3D Có kiến thức về khuôn Biết sử dụng các phần mềm RHINO,NX,CR...

Tốt nghiệp trung cấp trở lên cơ khí chế tạo máy Có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc với công việc Có kiến thức về khuôn, biết sử dụng các phần mềm RHINO,NX,CR

Tại CÔNG TY TNHH WAGON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận cao Tham gia bảo hiểm xã hội Tăng ca tính trên tổng lương Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WAGON

