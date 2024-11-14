Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH WAGON
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH WAGON

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III

- Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Dựa vào con mẫu có sẵn vẽ lại 3D hoặc vẽ dựa vào bản vẽ phát thảo khách hàng đưa ra mình vẽ 3D
Có kiến thức về khuôn
Biết sử dụng các phần mềm RHINO,NX,CR...

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên cơ khí chế tạo máy
Có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc với công việc
Có kiến thức về khuôn, biết sử dụng các phần mềm RHINO,NX,CR

Tại CÔNG TY TNHH WAGON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận cao
Tham gia bảo hiểm xã hội
Tăng ca tính trên tổng lương
Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WAGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WAGON

CÔNG TY TNHH WAGON

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III, Giai Đoạn 2, Thị Trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch,

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

