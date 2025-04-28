Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Số 28, tổ 4, ấp 3, xã Lương Bình, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật chi tiết, bản vẽ lắp ráp, bản vẽ gia công theo yêu cầu của dự án.
Tham gia vào quá trình thiết kế, cải tiến sản phẩm, quy trình sản xuất.
Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc kỹ thuật được giao.
Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.
Hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận khác trong công ty.
Đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật.
Làm việc với các phần mềm thiết kế kỹ thuật (AutoCAD, SolidWorks, CATIA, ...)
Thực hiện các báo cáo kỹ thuật định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Thiết Kế
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Thiết Kế
Thành thạo các phần mềm thiết kế kỹ thuật như AutoCAD, SolidWorks, CATIA (hoặc các phần mềm tương đương).
Hiểu biết về các quy trình sản xuất, gia công cơ khí.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.
Có khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra các giải pháp kỹ thuật hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tỉnh lộ 830, Ấp 8, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

