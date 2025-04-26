Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG LAARCHI làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 2a390 Dương Đình Nghệ phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện bản vẽ thiết kế nội thất 2D và 3D chi tiết, chính xác theo yêu cầu của khách hàng và các tiêu chuẩn thiết kế.

Lựa chọn vật liệu, màu sắc, ánh sáng phù hợp với phong cách thiết kế và sở thích của khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác (kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng,...) để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của thiết kế.

Tham gia vào quá trình hiện thực hóa dự án, giám sát thi công và đảm bảo chất lượng công trình.

Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp thiết kế nội thất tối ưu, tiết kiệm chi phí và hiệu quả.

Chuẩn bị và trình bày bản vẽ, phối cảnh 3D, thuyết minh dự án cho khách hàng.

Cập nhật kiến thức, xu hướng thiết kế nội thất mới nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG LAARCHI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 10-15 triệu/tháng cố định ( tùy thuộc vào năng lực,ứng viên đề xuất mong muốn) xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cơ hội tham gia các dự án thiết kế đa dạng và thú vị.

Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG LAARCHI

