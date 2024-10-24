Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà Dream Center Home, Số 11A, Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Phụ trách thiết kế/làm việc với Thiết kế và triển khai các dự án nội thất cho các điểm Kinh doanh của công ty. Đề xuất ý tưởng thiết kế không gian thân thiện, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thương hiệu và phù hợp với mục tiêu tạo ra trải nghiệm thư giãn, thoải mái cho khách hàng. Thiết kế nội thất bao gồm bố trí bàn ghế, ánh sáng, vật liệu, màu sắc, và trang trí theo phong cách và đặc trưng của chuỗi không gian văn hóa.. Làm việc với các bên liên quan (nhà thầu, nhà cung cấp, nhân viên) để thực hiện và giám sát việc thi công, đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành đúng tiến độ. Tạo dựng và cập nhật các bản vẽ 2D, 3D, bản vẽ kỹ thuật phục vụ cho quá trình thi công. Khảo sát hiện trường, kiểm tra chất lượng công trình sau khi hoàn thiện. Đảm bảo tối ưu hóa không gian sử dụng và tính tiện ích của thiết kế nội thất trong khu vực.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất hoặc các ngành liên quan. Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, nội thất nhà ở, quán cafe hoặc các dự án tương tự. Có kinh nghiệm trong việc thiết kế các không gian văn hóa, giáo dục. Tư duy thiết kế sáng tạo, linh hoạt, có khả năng hiện thực hóa các ý tưởng không gian phức hợp. Khả năng kết hợp giữa yêu cầu về chức năng học tập, nghiên cứu với trải nghiệm thị giác và không gian thư giãn. Đặt trọng tâm vào việc tạo ra môi trường học tập, nghiên cứu thân thiện, truyền cảm hứng, và có sự kết hợp hài hòa với các khu vực thư giãn, cafe. Kỹ năng: Thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max, Photoshop,... Kỹ năng trình bày, giao tiếp tốt để làm việc với khách hàng và đối tác. Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt, có khả năng xử lý nhiều dự án cùng lúc. Sáng tạo, tư duy thẩm mỹ cao và có khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả. Yêu cầu khác: Đam mê thiết kế và không ngừng học hỏi các xu hướng mới. Chịu được áp lực công việc và có khả năng quản lý thời gian tốt.

Tại Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-16 triệu + thưởng Có cơ hội mở mang tri thức, đọc sách không giới hạn; Cơ hội đào tạo và thăng tiến; Chế độ nghỉ phép theo luật, nghỉ phép thêm theo quy định công ty: 12 ngày nghỉ phép/năm, 02 ngày nghỉ du lịch/năm, 02 ngày nghỉ relax/năm; Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm (1-2 lần/ năm); Thưởng tháng 13, thưởng doanh thu, thưởng cá nhân xuất sắc, vinh danh, lễ, tết; Tăng lương định kỳ hàng năm; Hoạt động ngoại khóa: sinh nhật, relax day, hoạt động thể thao; hiếu, hỉ, ốm đau...; Các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Luật lao động và chế độ riêng dành cho nhân viên của Công ty. Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, không gian làm việc mở, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sách Alpha - Chi nhánh HCM

