Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ OMMANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ OMMANI
- Hà Nội: Số 01 Trần Nguyên Đán, P. Định Công, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch bán hàng cho các sản phẩm phần mềm của công ty
Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng công nghệ để đề xuất các cơ hội kinh doanh mới
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các khách hàng lớn, đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Phối hợp với các bộ phận khác như marketing, phát triển sản phẩm để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh
Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu suất cho ban lãnh đạo
Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm, đóng góp ý kiến từ góc độ kinh doanh và nhu cầu khách hàng
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm cụ thể, tuy nhiên ứng viên cần thể hiện khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức sâu rộng về thị trường phần mềm và xu hướng công nghệ
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và phát triển đội ngũ xuất sắc
Khả năng phân tích kinh doanh, lập kế hoạch và triển khai chiến lược hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác
Tư duy chiến lược, khả năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm là một lợi thế
Tinh thần làm việc nhóm cao, khả năng truyền cảm hứng và động viên nhân viên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ OMMANI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn tương xứng với vị trí quản lý cấp cao
Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn liên tục trong lĩnh vực công nghệ và quản lý
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong ngành phần mềm
Được tham gia vào các dự án công nghệ tiên tiến, có cơ hội tiếp xúc với các xu hướng mới nhất trong ngành
Chế độ bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân và gia đình
Các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ OMMANI
