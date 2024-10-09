Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng cơ sở quản lý và kiểm tra định kỳ các trang thiết bị điện tử, hệ thống mạng của Công ty, báo cáo và đề xuất phương án tối ưu Đề xuất phương án thay thế, nâng cấp các thiết bị điện tử, hệ thống mạng Tìm hiểu các nhà cung ứng tốt để hợp tác Lập và cập nhật các bảng hướng dẫn, diễn giải hướng dẫn sử dụng đối với các thiết bị hiện có/mới Quản trị và tối ưu website, landing page và fanpage Công ty Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và vận hành Công ty Làm việc với đơn vị outsourcing về customized code nếu có yêu cầu cho phát triển phần mềm quản lý ở Công ty Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của Quản lý

Xây dựng cơ sở quản lý và kiểm tra định kỳ các trang thiết bị điện tử, hệ thống mạng của Công ty, báo cáo và đề xuất phương án tối ưu

Đề xuất phương án thay thế, nâng cấp các thiết bị điện tử, hệ thống mạng

Tìm hiểu các nhà cung ứng tốt để hợp tác

Lập và cập nhật các bảng hướng dẫn, diễn giải hướng dẫn sử dụng đối với các thiết bị hiện có/mới

Quản trị và tối ưu website, landing page và fanpage Công ty

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và vận hành Công ty

Làm việc với đơn vị outsourcing về customized code nếu có yêu cầu cho phát triển phần mềm quản lý ở Công ty

Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, quản trị mạng...; Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương hoặc liên quan Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến quản trị hệ thống app, phần mềm của công ty... Siêng năng, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, đam mê nghiên cứu và phát triển. Nhanh nhẹn, hoạt bát, tư duy tốt. Biết tiếng trung là một lợi thế

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, quản trị mạng...;

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương hoặc liên quan

1 năm

Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến quản trị hệ thống app, phần mềm của công ty...

Siêng năng, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, đam mê nghiên cứu và phát triển.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, tư duy tốt.

Biết tiếng trung là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15.000.000 - 20.000.000/tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực) Được tham gia đào tạo năng lực trong nước nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày nghỉ lễ khác theo quy định của nhà nước Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng chuyên cần và tiền lương tăng ca, phụ cấp bữa trưa Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động Đặc biệt công ty có rất nhiều chương trình linh hoạt, như “Quà giải nhiệt mùa hè” với các hỗ trợ nước giải khát free cho nhân viên, “Tổ chức sinh nhật”, và rất nhiều các hoạt động công đoàn khác

Lương: 15.000.000 - 20.000.000/tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực)

Được tham gia đào tạo năng lực trong nước nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc

Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày nghỉ lễ khác theo quy định của nhà nước

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng chuyên cần và tiền lương tăng ca, phụ cấp bữa trưa

Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động

Đặc biệt công ty có rất nhiều chương trình linh hoạt, như “Quà giải nhiệt mùa hè” với các hỗ trợ nước giải khát free cho nhân viên, “Tổ chức sinh nhật”, và rất nhiều các hoạt động công đoàn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin