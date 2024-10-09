Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng
- Hà Nội: Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Xây dựng cơ sở quản lý và kiểm tra định kỳ các trang thiết bị điện tử, hệ thống mạng của Công ty, báo cáo và đề xuất phương án tối ưu
Đề xuất phương án thay thế, nâng cấp các thiết bị điện tử, hệ thống mạng
Tìm hiểu các nhà cung ứng tốt để hợp tác
Lập và cập nhật các bảng hướng dẫn, diễn giải hướng dẫn sử dụng đối với các thiết bị hiện có/mới
Quản trị và tối ưu website, landing page và fanpage Công ty
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và vận hành Công ty
Làm việc với đơn vị outsourcing về customized code nếu có yêu cầu cho phát triển phần mềm quản lý ở Công ty
Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của Quản lý
Xây dựng cơ sở quản lý và kiểm tra định kỳ các trang thiết bị điện tử, hệ thống mạng của Công ty, báo cáo và đề xuất phương án tối ưu
Đề xuất phương án thay thế, nâng cấp các thiết bị điện tử, hệ thống mạng
Tìm hiểu các nhà cung ứng tốt để hợp tác
Lập và cập nhật các bảng hướng dẫn, diễn giải hướng dẫn sử dụng đối với các thiết bị hiện có/mới
Quản trị và tối ưu website, landing page và fanpage Công ty
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và vận hành Công ty
Làm việc với đơn vị outsourcing về customized code nếu có yêu cầu cho phát triển phần mềm quản lý ở Công ty
Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của Quản lý
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, quản trị mạng...;
Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương hoặc liên quan
1 năm
Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến quản trị hệ thống app, phần mềm của công ty...
Siêng năng, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, đam mê nghiên cứu và phát triển.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, tư duy tốt.
Biết tiếng trung là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 15.000.000 - 20.000.000/tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực)
Được tham gia đào tạo năng lực trong nước nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc
Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày nghỉ lễ khác theo quy định của nhà nước
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng chuyên cần và tiền lương tăng ca, phụ cấp bữa trưa
Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động
Đặc biệt công ty có rất nhiều chương trình linh hoạt, như “Quà giải nhiệt mùa hè” với các hỗ trợ nước giải khát free cho nhân viên, “Tổ chức sinh nhật”, và rất nhiều các hoạt động công đoàn khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI