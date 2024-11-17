Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5 Khối E, Tòa nhà Cộng Hòa Garden, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh., Tân Bình

Thực hiện các cuộc gọi điện thoại thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ theo đúng số lượng được phân bổ, tuân thủ kịch bản cuộc gọi theo đúng quy định;

Thông báo cho khách số phí/số tiền cần đóng và xác nhận thời gian thanh toán với khách hàng;

Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng về các phương thức thanh toán để thuận tiện cho việc thanh toán phí;

Cập nhật lịch sử cuộc gọi, thông tin khách hàng lên hệ thống;

Lên kế hoạch theo dõi danh sách khách hàng theo thứ tự ưu tiên để thu hồi nợ;

Theo dõi lịch thanh toán hằng ngày của khách hàng;

Truy tìm thông tin liên lạc của khách hàng và đánh giá tình trạng khách hàng;

Tham gia thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị;

Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

Ứng viên có kinh nghiệm thu hồi nợ điện thoại là 1 lợi thế;

Kỹ năng tìm kiếm thông tin, linh hoạt trong xử lý tình huống và giao tiếp tốt;

Khả năng chủ động trong công việc và kỹ năng đàm phán;

Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo kết quả làm việc - THU NHẬP HẤP DẪN: Từ 15M - 20M;

Được cung cấp máy tính, dụng cụ làm việc, gửi xe miễn phí;

Môi trường chuyên nghiệp, được tham gia khóa đào tạo kỹ năng, phát triển bản thân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY

