Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH DONGGUAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY TNHH DONGGUAN
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 3, Đê Đại Hà, Xóm 10, Xã Yên Mỹ, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quản lý hàng hóa tại kho. Sắp xếp, kiểm kê hàng hóa, trang thiết bị tại kho.
Nhập - xuất hàng tại kho.
Quản lý trang thiết bị, vật dụng, tài sản tại kho hàng của công ty.
Theo dõi, báo cáo số liệu nhập/xuất/tồn của hàng hóa tại kho.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng máy tính ( word , excel )
Có kinh nghiệm 2 năm
Ưu tiên biết lái xe nâng
Nhanh nhẹn, trung thực
Ở tại công ty
Ưu tiên có bằng lái xe oto
Tại CÔNG TY TNHH DONGGUAN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương khởi điểm 12.000.000 đồng - 15.000.000 + thưởng cuối năm, lễ, tết.
Có chỗ ở, điện, nước. Đầy đủ trang thiết bị sinh họat
Được đào tạo thêm các kỹ năng khác nếu làm tốt có thể tăng thu nhập.
Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định Nhà nước.
Hỗ trợ chỗ ở và chi phí điện, nước, trang thiết bị sinh hoạt đầy đủ.
Hưởng các chế độ đãi ngộ khác của Công ty: du lịch hàng năm, team building, sinh nhật ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DONGGUAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
