Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ KHẢI MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ KHẢI MINH
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ KHẢI MINH

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 54/51/1 Phạm Hùng , Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận thông tin và làm thủ tục nhập / xuất hàng hóa.
Trực tiếp quản lý sắp xếp các loại hàng hóa tại các vị trí kho.
Lập kế hoạch nhập hàng hóa định kỳ.
Theo dõi và giám sát toàn bộ quá trình mua hàng.
Báo cáo biến động của kho hàng
Quản lý và sắp xếp nhân sự ở bộ phận kho.
Hỗ trợ và cấp thông tin với các phòng ban khác theo quy định.
Xử lý công việc khi có các vấn dề phát sinh
Lập và theo dõi các loại báo cáo liên quan đến công việc

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Sức khỏe tốt
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý kho trở lên.
Biết sử dụng vi tính văn phòng (word, excel, v.v)
Trung thực, siêng năng, chịu khó, ham học hỏi, có định hướng hợp tác lâu dài và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ KHẢI MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật Lao Động)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, có cơ hội thăng tiến .
Công việc lâu dài, ổn định
Được cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ và nâng cao hiệu quả công việc.
Được tiếp cận tài liệu, hồ sơ của công ty liên quan đến công việc.
Được đề xuất trao đổi ý kiến với cấp trên nhằm thực hiện công việc hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ KHẢI MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ KHẢI MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11, Đường số 11, Khu dân cư 6A Him Lam, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

