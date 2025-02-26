Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ KHẢI MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 54/51/1 Phạm Hùng , Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận thông tin và làm thủ tục nhập / xuất hàng hóa.

Trực tiếp quản lý sắp xếp các loại hàng hóa tại các vị trí kho.

Lập kế hoạch nhập hàng hóa định kỳ.

Theo dõi và giám sát toàn bộ quá trình mua hàng.

Báo cáo biến động của kho hàng

Quản lý và sắp xếp nhân sự ở bộ phận kho.

Hỗ trợ và cấp thông tin với các phòng ban khác theo quy định.

Xử lý công việc khi có các vấn dề phát sinh

Lập và theo dõi các loại báo cáo liên quan đến công việc

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Sức khỏe tốt

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý kho trở lên.

Biết sử dụng vi tính văn phòng (word, excel, v.v)

Trung thực, siêng năng, chịu khó, ham học hỏi, có định hướng hợp tác lâu dài và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ KHẢI MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật Lao Động)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, có cơ hội thăng tiến .

Công việc lâu dài, ổn định

Được cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ và nâng cao hiệu quả công việc.

Được tiếp cận tài liệu, hồ sơ của công ty liên quan đến công việc.

Được đề xuất trao đổi ý kiến với cấp trên nhằm thực hiện công việc hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ KHẢI MINH

