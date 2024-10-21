Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CONTAINER HÒA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CONTAINER HÒA PHÁT
- Hà Nội: Lô B5 đường D9 khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng P Tân Phước Thị xã Phú Mỹ X Tân Phước TX Phú Mỹ T, P.Tân Phước, TX.Phú Mỹ, T.Bà Rịa
- Vũng Tàu, Phú Mỹ
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhập thành phẩm, phế từ sản xuất vào phần mềm
- Xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ vào sản xuất
- Đóng cont, nhập xuất nội bộ, quản lý tồn kho
- Quản lý nhân lực, cân đối nhân lực, phân công công việc hợp lý đạt hiệu quả.
- Hướng dẫn đào tạo công nhân viên về chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá năng lực công nhân viên của BP mình.
- Đảm bảo 5S.
- Phối hợp, hợp tác với các bộ phận, phòng ban khác để tương tác về công việc chung của nhà máy/ Công ty.
- Tuân thủ các công việc khác do Phụ Trách kho và Giám đốc và Lãnh đạo Công ty yêu cầu.
- Báo cáo tình hình công việc tới Phụ trách kho và Giám đốc NM/ Lãnh đạo Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo MS Woul, Excel, biết sủ dụng phần mềm Bravo
- Tuổi từ 22 - 40, Giới tính Nam
- Kinh nghiệm 1 năm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CONTAINER HÒA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực làm việc khi phỏng vấn.
+ Thưởng các dịp lễ, tết , lương tháng 13 theo quy chế Công ty/ Tập đoàn.
+ Hỗ trợ xe đưa đón từ Vũng Tàu, Bà Rịa, Châu Đức
+ Hỗ trợ Suất ăn trưa hằng ngày
+ Đảm bảo chế độ BHXH - YT - TN theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CONTAINER HÒA PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
