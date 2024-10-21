Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CONTAINER HÒA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B5 đường D9 khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng P Tân Phước Thị xã Phú Mỹ X Tân Phước TX Phú Mỹ T, P.Tân Phước, TX.Phú Mỹ, T.Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho

- Nhập thành phẩm, phế từ sản xuất vào phần mềm

- Xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ vào sản xuất

- Đóng cont, nhập xuất nội bộ, quản lý tồn kho

- Quản lý nhân lực, cân đối nhân lực, phân công công việc hợp lý đạt hiệu quả.

- Hướng dẫn đào tạo công nhân viên về chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá năng lực công nhân viên của BP mình.

- Đảm bảo 5S.

- Phối hợp, hợp tác với các bộ phận, phòng ban khác để tương tác về công việc chung của nhà máy/ Công ty.

- Tuân thủ các công việc khác do Phụ Trách kho và Giám đốc và Lãnh đạo Công ty yêu cầu.

- Báo cáo tình hình công việc tới Phụ trách kho và Giám đốc NM/ Lãnh đạo Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng/Đại học về chuyên ngành Kế toán, quản trị nguồn nhân lực

- Sử dụng thành thạo MS Woul, Excel, biết sủ dụng phần mềm Bravo

- Tuổi từ 22 - 40, Giới tính Nam

- Kinh nghiệm 1 năm

Được Hưởng Những Gì

+ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến trong Công ty.

+ Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực làm việc khi phỏng vấn.

+ Thưởng các dịp lễ, tết , lương tháng 13 theo quy chế Công ty/ Tập đoàn.

+ Hỗ trợ xe đưa đón từ Vũng Tàu, Bà Rịa, Châu Đức

+ Hỗ trợ Suất ăn trưa hằng ngày

+ Đảm bảo chế độ BHXH - YT - TN theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển

