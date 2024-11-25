Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Số 133, Đường Herman, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- - Thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu danh mục vật tư - nhân công - máy thi công và nhà cung cấp.
- Tìm kiếm và đề xuất lựa chọn NCC theo nhiệm vụ được phân công từ Trưởng phòng.
- Đàm phán thương thảo với NCC và hoàn thiện hợp đồng trước khi triển khai cung ứng.
- Giám sát quá trình cung ứng của nhân viên thu mua đảm bảo không cấp hàng vượt KHSX được duyệt.
- Giám sát quá trình nhập liệu của nhân viên thống kê đảm bảo nhập liệu kịp thời, đầy đủ.
- Thực hiện kiểm soát các nguy cơ rủi ro về cung ứng của các công trình: Kiểm tra khối lượng vật tư tồn kho lý thuyết của các công trình; Báo cáo trưởng phòng các loại vật liệu tồn kho bất thường.
- Đề xuất phương án xứ lý khi các bên thực hiện sai khác so với hợp đồng cho Trưởng phòng.
- Kiểm tra giá nhân công khi lập hồ sơ thanh toán cho các nhà thầu phụ
- Soát xét đề nghị thanh toán trước khi trình Trưởng phòng ký duyệt.
- Chủ trì lưu trữ hồ sơ thanh toán của các nhà thầu phụ; nhân công; máy thi công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học chính quy
- Chuyên ngành: Kinh tế; Tài chính kế toán; Kinh tế xây dựng
- Kỹ năng chuyên môn: Kỹ năng tin học văn phòng: excel, word, power point, google sheet.... Kỹ năng sắp xếp hồ sơ, giấy tờ; Kỹ năng tổng hợp; Ưu tiên biết định mức thi công, đọc bản vẽ kỹ thuật; Am hiểu về hoạt động xây lắp.
- Kỹ năng bổ trợ: Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng thương lượng, đàm phán và thuyết phục.
-
- Thái độ: Trung thực; Cẩn trọng trong công việc; Tinh thần hợptác; Chủ động và sáng tạo; Tuân thủ các nội quy, quyđịnh của Công ty.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm.
- Yêu cầu khác: có thể đi công tác; làm việc ngoài giờ; Chịu áp lực công việc cao.
- Tính cách: Quyết liệt, rõ ràng, nhiệt huyết với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10.000.000 -15.000.000 đồng/tháng, tuỳ theo năng lực.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN)
- Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn: Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, tăng lương định kỳ , hỗ trợ cơm trưa....
- Được đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 93 đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

