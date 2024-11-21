Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH
- Hồ Chí Minh: 28, Mai Chí Thọ, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty
Thực hiện quy trình mua hàng từ lập kế hoạch, đặt hàng, theo dõi giao nhận đến thanh toán
Đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho công ty
Quản lý và cập nhật thông tin nhà cung cấp, hàng hóa vào hệ thống quản lý của công ty
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo nguyên vật liệu, thiết bị được cung cấp đúng tiến độ, chất lượng
Thực hiện các báo cáo mua hàng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
Tham gia vào quá trình cải tiến quy trình mua hàng, nâng cao hiệu quả công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật
Có kiến thức cơ bản về quy trình mua hàng và quản lý chuỗi cung ứng
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel để xử lý dữ liệu và lập báo cáo
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Chủ động, linh hoạt và có khả năng xử lý tình huống tốt
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
