Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28, Mai Chí Thọ, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty

Thực hiện quy trình mua hàng từ lập kế hoạch, đặt hàng, theo dõi giao nhận đến thanh toán

Đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho công ty

Quản lý và cập nhật thông tin nhà cung cấp, hàng hóa vào hệ thống quản lý của công ty

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo nguyên vật liệu, thiết bị được cung cấp đúng tiến độ, chất lượng

Thực hiện các báo cáo mua hàng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

Tham gia vào quá trình cải tiến quy trình mua hàng, nâng cao hiệu quả công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 02 năm trở lên, ưu tiên mua Hardware nghành gỗ

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật

Có kiến thức cơ bản về quy trình mua hàng và quản lý chuỗi cung ứng

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel để xử lý dữ liệu và lập báo cáo

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Chủ động, linh hoạt và có khả năng xử lý tình huống tốt

Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin