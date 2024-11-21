Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 28, Mai Chí Thọ, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty
Thực hiện quy trình mua hàng từ lập kế hoạch, đặt hàng, theo dõi giao nhận đến thanh toán
Đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho công ty
Quản lý và cập nhật thông tin nhà cung cấp, hàng hóa vào hệ thống quản lý của công ty
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo nguyên vật liệu, thiết bị được cung cấp đúng tiến độ, chất lượng
Thực hiện các báo cáo mua hàng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
Tham gia vào quá trình cải tiến quy trình mua hàng, nâng cao hiệu quả công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 02 năm trở lên, ưu tiên mua Hardware nghành gỗ
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật
Có kiến thức cơ bản về quy trình mua hàng và quản lý chuỗi cung ứng
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel để xử lý dữ liệu và lập báo cáo
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Chủ động, linh hoạt và có khả năng xử lý tình huống tốt
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 484, Tờ bản đồ số 05, Khu phố Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

