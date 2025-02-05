Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty TNHH Thương Mại HTC Việt Nam (Hệ Thống Thời Trang HAPAS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Nhiệm vụ chính của bạn tại HAPAS

• Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp: Tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp nguyên phụ liệu (giày dép, túi xách) phù hợp với yêu cầu của công ty.

• Đàm phán và thương lượng: Đàm phán về chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, điều khoản công nợ, thời gian giao hàng, và dịch vụ hậu mãi để đạt được lợi ích tối ưu cho công ty.

• Quản lý tiến độ giao hàng: Giám sát quá trình giao hàng, kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa khi nhận, đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu.

• Duy trì quan hệ với nhà cung cấp: Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp, đảm bảo cung ứng ổn định và chất lượng.

• Giải quyết vấn đề phát sinh: Theo dõi và làm việc với nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề như thiếu hụt, giao hàng trễ, mất hàng hoặc các vấn đề phát sinh khác.

• Báo cáo và cải tiến quy trình: Cập nhật tiến độ nhập hàng hàng tuần/tháng và đề xuất các phương án cải tiến (kaizen) để tối ưu hóa quy trình thu mua.

• Hỗ trợ các công việc khác: Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nội bộ để đảm bảo các yêu cầu thu mua được đáp ứng kịp thời và chính xác.

Bạn sẽ được hưởng những quyền lợi khi gia nhập HAPAS