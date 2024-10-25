Tuyển Nhân viên Thu ngân CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Thu ngân CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dự Án Bệnh viện ĐH Pheniaa, Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lập báo cáo hàng ngày
- Thực hiện thanh toán, xuất hóa đơn cho khách hàng
- Chốt danh sách đoàn khám sức khỏe, kiểm tra và ra phiếu thu các hồ sơ của khách hàng
- Cuối ca làm việc tiến hành kết toán, kiểm tra doanh thu và nhập quỹ tiền mặt
- Thu tiền khách lẻ, xuất hóa đơn theo yêu cầu khách hàng
- Thực hiện các chức năng liên quan của thu ngân như tính phí vào tài khoản của bệnh nhân
- Các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp hoặc ban quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán,....
- Từ 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Thu ngân, Kế toán Bảo hiểm, Nhân viên Hồ sơ Bảo hiểm tại các hệ thống y tế: bệnh viện, phòng khám, nha khoa.
- Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình trong công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực cao, cầu tiến.

Tại CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13, thưởng theo các dịp của công ty
- Thưởng sinh nhật, hiếu, hỷ
- Teabreak hàng ngày, happy hour hàng tháng
- Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định.
- Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm sức khỏe, an sinh cho bản thân và gia đình, đặc biệt có chế độ chăm sóc sức khỏe riêng cho bản thân và gia đình
- Được đầu tư các khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn và các năng lực bổ trợ để đóng góp vào sự phát triển chung của cả công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company

CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 167 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

