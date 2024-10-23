Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: HH1B Linh Đàm, Hoàng Mai ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Bán hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty
Thu ngân và thanh toán hàng hóa
Báo cáo doanh thu cửa hàng
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Bán hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty
Thu ngân và thanh toán hàng hóa
Báo cáo doanh thu cửa hàng
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: nam/nữ, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí thu ngân hoặc bán hàng. Khả năng xử lý các giao dịch chính xác và có trách nhiệm. Kỹ năng máy tính cơ bản. Chịu khó, nhanh nhẹn trong công việc, hỗ trợ và làm việc cùng đồng nghiệp khác trong môi trường nhịp độ nhanh để cung cấp dịch vụ tốt nhất. Có sự tỉ mỉ, cẩn thận. Thái độ lịch sự, nhã nhặn với khách hàng khi giải quyết khiếu nại.
Yêu cầu: nam/nữ, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí thu ngân hoặc bán hàng.
Khả năng xử lý các giao dịch chính xác và có trách nhiệm.
Kỹ năng máy tính cơ bản.
Chịu khó, nhanh nhẹn trong công việc, hỗ trợ và làm việc cùng đồng nghiệp khác trong môi trường nhịp độ nhanh để cung cấp dịch vụ tốt nhất.
Có sự tỉ mỉ, cẩn thận.
Thái độ lịch sự, nhã nhặn với khách hàng khi giải quyết khiếu nại.
Yêu cầu: nam/nữ, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí thu ngân hoặc bán hàng.
Khả năng xử lý các giao dịch chính xác và có trách nhiệm.
Kỹ năng máy tính cơ bản.
Chịu khó, nhanh nhẹn trong công việc, hỗ trợ và làm việc cùng đồng nghiệp khác trong môi trường nhịp độ nhanh để cung cấp dịch vụ tốt nhất.
Có sự tỉ mỉ, cẩn thận.
Thái độ lịch sự, nhã nhặn với khách hàng khi giải quyết khiếu nại.
Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 6,5 - 8 triệu tùy năng lực + phụ cấp chuyên cần, ăn trưa (Tổng thu nhập: 7 - 10 Triệu/Tháng) Thời gian làm việc: Ca sáng 6h -14h30 (nghỉ trưa 12h - 12h30) Ca chiều 12h00 - 20h30 (nghỉ trưa 12h - 12h30) Ca luân phiên sáng chiều trong tuần do quản lý sắp xếp hoặc trao đổi với quản lý, 1 tuần nghỉ 1 ngày Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Nhận thưởng, nghỉ vào các ngày Lễ, Tết. Tham gia các hoạt động chung của công ty.
Lương cơ bản: 6,5 - 8 triệu tùy năng lực + phụ cấp chuyên cần, ăn trưa (Tổng thu nhập: 7 - 10 Triệu/Tháng)
Thời gian làm việc: Ca sáng 6h -14h30 (nghỉ trưa 12h - 12h30) Ca chiều 12h00 - 20h30 (nghỉ trưa 12h - 12h30)
Ca luân phiên sáng chiều trong tuần do quản lý sắp xếp hoặc trao đổi với quản lý, 1 tuần nghỉ 1 ngày
Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Nhận thưởng, nghỉ vào các ngày Lễ, Tết.
Tham gia các hoạt động chung của công ty.
Lương cơ bản: 6,5 - 8 triệu tùy năng lực + phụ cấp chuyên cần, ăn trưa (Tổng thu nhập: 7 - 10 Triệu/Tháng)
Thời gian làm việc: Ca sáng 6h -14h30 (nghỉ trưa 12h - 12h30) Ca chiều 12h00 - 20h30 (nghỉ trưa 12h - 12h30)
Ca luân phiên sáng chiều trong tuần do quản lý sắp xếp hoặc trao đổi với quản lý, 1 tuần nghỉ 1 ngày
Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Nhận thưởng, nghỉ vào các ngày Lễ, Tết.
Tham gia các hoạt động chung của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI