Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu
Kinh nghiệm 3 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16A Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Kế toán tổng hợp

1. Kế toán tổng hợp & Báo cáo tài chính

- Tổng hợp và kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

- Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng/quý/năm) theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

- Phối hợp với Kế toán trưởng để chuẩn bị báo cáo cho Ban lãnh đạo và các cơ quan chức năng.

- Lập báo cáo Dòng tiền (Gồm Báo cáo Thực Thu Chi và Báo cáo Dự báo dòng tiền) theo định kỳ.

2. Kế toán doanh thu & chi phí

- Kiểm soát doanh thu từ bán tour (B2B, B2C), dịch vụ lữ hành quốc tế.

- Hạch toán chi phí giá vốn tour: khách sạn, vận chuyển, hướng dẫn viên, vé tham quan,...

- Đối soát công nợ với các nhà cung cấp, khách hàng (trong & ngoài nước).

3. Quản lý hệ thống sổ sách và chứng từ kế toán

- Đảm bảo chứng từ đầy đủ, hợp lý, hợp lệ.

- Lưu trữ hồ sơ, sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật.

4. Thuế & Tuân thủ

- Hạch toán và kê khai đầy đủ thuế GTGT, TNCN, TNDN.

- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi cần.

5. Phối hợp nội bộ

- Hỗ trợ Kế toán trưởng xây dựng quy trình, chuẩn hóa hệ thống kế toán nội bộ.

- Phối hợp với bộ phận Điều hành – Sale – Điều phối để kiểm soát dòng tiền & chi phí tour hiệu quả

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Nam/ nữ từ 28-40 tuổi.

- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, nắm vững chế độ kế toán hiện hành;

- Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là Excel).

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

1. Thu nhập 16-20tr

2. Phụ cấp cơm ca, gửi xe

3. Thưởng theo hiệu quả công việc

4. Thưởng doanh thu toàn công ty

Môi trường làm việc

1. Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp;

2. Được chủ động lên các kế hoạch công việc theo ý tưởng của bản thân cùng sự hỗ trợ của Ban Lãnh đạo;

3. Có cơ hội được trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng công việc chế độ đào tạo thường xuyên và hỗ trợ nhân viên tốt nhất cùng nhiều cơ hội thăng tiến cao trong công việc;

4. Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định của luật lao động;

5. Được tham gia các hoạt động khác của Công ty như thăm quan, du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY

