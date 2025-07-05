Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Sendo Technology JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 27 Triệu

Mức lương 18 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà FPT Tân Thuận 2, Lô L29B - 31 - 33B, đường số 8, KCX Tân Thuận, Q.7, Quận 7, Quận 7

Tuyển dụng các vị trí thuộc khối Vận hành (Operations) và khối Phát triển thị trường (Sales).

Phân tích yêu cầu tuyển dụng (YCTD) và đưa ra kênh tuyển dụng phù hợp. Xây dựng và phát triển nguồn ứng viên dồi dào, đảm bảo nhu cầu tuyển dụng các vị trí hiện tại và cho nhu cầu tuyển tăng cường.

Triển khai các phương án tuyển dụng và sàng lọc ứng viên, trực tiếp tổ chức kiểm tra và phỏng vấn lựa chọn ứng viên.

Phối hợp với Trưởng bộ phận, các bên liên quan để đề xuất offer, đàm phán lương và đưa ra quyết định tuyển dụng.

Thu thập thông tin thị trường, đối thủ, xây dựng nguồn ứng viên tiềm năng cho các vị trí trong tương lai.

Hỗ trợ Trưởng bộ phận tuyển dụng lập kế hoạch ngân sách hoạt động quảng bá thương hiệu tuyển dụng hàng năm và kiểm soát ngân sách.

Chịu trách nhiệm xây dựng mối quan hệ với các trường Đại học, các Câu lạc bộ/tổ chức Sinh viên để phối hợp thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu tuyển dụng cho công ty.

Làm việc tại: Toà nhà FPT Tân Thuận. 29B-31B-33B đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nhân sự, Kinh tế luật, QTKD,.. hoặc các chuyên ngành liên quan

Có từ 04-05 năm kinh nghiệm trong tuyển dụng Mass.

Có kinh nghiệm sử dụng các Jobsite như nền tảng Facebook (Facebook Ads), TopCV, Vieclam24h, Careerviet…..

Kinh nghiệm xây dựng và phân tích báo cáo

Có tư duy và hành động hướng tới kết quả (Result-Oriented)

Được mua bảo hiểm FPT Care: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện có thể đi khám, chữa bệnh ờ hầu hết các Bệnh viện lớn mà không phải chờ đợi và được hưởng dịch vụ tốt nhất.

Được công ty hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm.

Được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước.

Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động team building ít nhất 01 lần/năm.

Được tặng quà sinh nhật, lễ, tết.

Được tham gia các hoạt động Công đoàn, phong trào văn hóa FPT. (Các câu lạc bộ thể thao, khiêu vũ, yoga,…)

Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Tập Đoàn FPT.

