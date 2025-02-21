Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thanh toán, tính tiền cho khách hàng
- Đảm bảo thu tiền chính xác
- Tiếp nhận và xử lý thông tin từ khách hàng
- Hỗ trợ và tư vấn về các dịch vụ khi khách hàng thắc mắc
- Báo cáo các vấn đề bất thường với trưởng bộ phận
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ nữ từ 18 đến 35 tuổi
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng
- Sức khỏe tốt, siêng năng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lương cơ bản + Phụ cấp theo quy định Công ty.
- Thưởng theo quy định Công ty
- Ưu đãi mua sắm tại hệ thống GO!/Big C Việt Nam
- Được tham gia Bảo hiểm theo Luật Lao động: Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp đầy đủ
- Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
- Thời gian làm việc 8h/ ngày, nghỉ ca linh hoạt 1 ngày/ tuần.
- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Được định hướng và phát triển lên những vị trí cao hơn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
