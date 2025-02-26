Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO
- Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Vệ sinh quầy thu ngân
Trang phục, diện mạo sẵn sàng, tác phong chuẩn theo quy định.
Tham gia họp đầu ca
Gửi báo cáo doanh thu ngày hôm trước lên phòng kế toán
Nộp tiền doanh thu cho phòng kế toán (hoặc ngân hàng đối với địa điểm ở xa)
Thực hiện nghiệp vụ đổi tiền lẻ
Đối với khách thanh toán tiền mặt:
+ Nhân tiền mặt, đếm lại và đối chiếu với hoa đơn.
+ Trả lại tiền thừa cho khách (nếu có)"
Đối với khách thanh toán quẹt thẻ:
+ Nhận thẻ của khách, quyẹt thẻ qua máy và chuyển cho khách nhập mật khẩu.
+ Nhận lại máy quẹt thẻ từ khách và nhập số tiền cần thanh toán.
+ Mời khách ký hóa đơn của ngân hàng"
Đối với khách thanh toán chuyển khoảng:
+ Thông báo cho khách số tài khoản của Công ty.
+ xin phép khách chụp lại màn hình thanh toán thành công."
Đối với khách yêu cầu xuất hóa đơn điện tử về Công ty:
+ Mời khách kê khai lại thông tin.
+ Ghim thông tin và bill lại chuyển lên bộ phận Kế toán."
Chốt ca 1 cùng BQL nhà hàng (bàn giao doanh thu ca 1 cho BQL) tiếp tục vào ca 2 thực hiện công việc đón tiếp khách
Trình ký các hóa đơn có áp dụng chương trình ưu đãi, các phiếu nhập kho trong ngày
Thực hiện form file đồng thời bàn giao tiền doanh thu, tiền két, tiền típ, hóa đơn đỏ cho BQL nhà hàng
Tắt máy tính, khóa và niêm phong các tủ
Hỗ trợ các đồng nghiệp khi nhà hàng đông khách
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn nắm bắt công việc tốt
Có kinh nghiệm ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm
Hiểu biết về dịch vụ, các chương trình khuyến mãi: Nhân viên kế toán nhà hàng phải nắm rõ thông tin về dịch vụ, sản phẩm và các chương trình đang khuyến mãi để tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng
Biết cách phân biệt tiền thật, tiền giả: Để tránh những trường hợp phải bỏ tiền túi ra để đền bù rủi ro do nhận phải tiền giả, Nhân viên kế toán nhà hàng nên học cách phân biệt tiền thật, tiền giả một cách chính xác.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
