Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Vệ sinh quầy thu ngân

Trang phục, diện mạo sẵn sàng, tác phong chuẩn theo quy định.

Tham gia họp đầu ca

Gửi báo cáo doanh thu ngày hôm trước lên phòng kế toán

Nộp tiền doanh thu cho phòng kế toán (hoặc ngân hàng đối với địa điểm ở xa)

Thực hiện nghiệp vụ đổi tiền lẻ

Đối với khách thanh toán tiền mặt:

+ Nhân tiền mặt, đếm lại và đối chiếu với hoa đơn.

+ Trả lại tiền thừa cho khách (nếu có)"

Đối với khách thanh toán quẹt thẻ:

+ Nhận thẻ của khách, quyẹt thẻ qua máy và chuyển cho khách nhập mật khẩu.

+ Nhận lại máy quẹt thẻ từ khách và nhập số tiền cần thanh toán.

+ Mời khách ký hóa đơn của ngân hàng"

Đối với khách thanh toán chuyển khoảng:

+ Thông báo cho khách số tài khoản của Công ty.

+ xin phép khách chụp lại màn hình thanh toán thành công."

Đối với khách yêu cầu xuất hóa đơn điện tử về Công ty:

+ Mời khách kê khai lại thông tin.

+ Ghim thông tin và bill lại chuyển lên bộ phận Kế toán."

Chốt ca 1 cùng BQL nhà hàng (bàn giao doanh thu ca 1 cho BQL) tiếp tục vào ca 2 thực hiện công việc đón tiếp khách

Trình ký các hóa đơn có áp dụng chương trình ưu đãi, các phiếu nhập kho trong ngày

Thực hiện form file đồng thời bàn giao tiền doanh thu, tiền két, tiền típ, hóa đơn đỏ cho BQL nhà hàng

Tắt máy tính, khóa và niêm phong các tủ

Hỗ trợ các đồng nghiệp khi nhà hàng đông khách

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ca 8 Tiếng/Ngày ( Lương 6.000.000 - 8.000.000 /tháng + tip của khách) – 8h30 – 17h30 ( Bao ăn trưa tại nhà hàng )

Nhanh nhẹn nắm bắt công việc tốt

Có kinh nghiệm ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm

Hiểu biết về dịch vụ, các chương trình khuyến mãi: Nhân viên kế toán nhà hàng phải nắm rõ thông tin về dịch vụ, sản phẩm và các chương trình đang khuyến mãi để tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng

Biết cách phân biệt tiền thật, tiền giả: Để tránh những trường hợp phải bỏ tiền túi ra để đền bù rủi ro do nhận phải tiền giả, Nhân viên kế toán nhà hàng nên học cách phân biệt tiền thật, tiền giả một cách chính xác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập từ 7-9 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO

