Tuyển Nhân viên Thu ngân PHÁP KHÍ KIM CƯƠNG HỶ LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 Yên Lãng, phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Thời gian làm việc linh động xoay ca 8 tiếng, từ 8h - 17h và 13h đến 21h30, nhưng trước mắt thì Showroom sẽ mở cửa từ 9h- 18h.

- Ngành nghề kinh doanh của Kim Cương Hỷ Lạc bao gồm: đồ phong thuỷ, đồ thờ, đồ decor, đồ trang sức, ...

- Tính tiền cho khách tại quầy tính tiền.

- Lên đơn bán hàng, kiểm soát các đơn giao hàng cho khách trên các kênh on – offline.

- Quản lý việc thu chi tại Showroom, tổng kết và báo cáo đầu và cuối ca.

- Xử lý thủ tục nhập hàng - xuất hàng tại Showroom, kho.

- Chấm công cho toàn bộ nhân viên Showroom.

- Bán hàng tại cửa hàng và hỗ trợ công việc bán hàng ( phụ soạn hàng livestream, lên đơn, kiểm soát đơn hàng ...).

- Vệ sinh, trưng bày Showroom, hàng hoá.

- Đặt mua văn phòng phẩm.

- Xử lý các hạng mục công việc quản lý giao và hướng dẫn kỹ lưỡng khi vào việc.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên vui lòng đọc thật kỹ nội dung tuyển dụng để tránh mất thời gian của cả hai bên

- Nữ 22 - 35 tuổi.

- Có trên 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương, và có thành tích khá giỏi trong công việc. (Không tuyển sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm).

- Ưu tiên ứng viên có bằng cấp về kế toán.

- Chuyên tâm 100% vào công việc. Không nhận làm thêm công việc khác bao gồm cả trong và ngoài thời gian làm việc tại KCHL.

- Có máy tính cá nhân, điện thoại Smart phone phục vụ công việc.

- Thành thạo máy tính, excel, ... và phần mềm kiot để lên đơn, theo dõi đơn hàng.

- Có khả năng thích nghi với những thay đổi trong công việc.

- Tuyệt đối không tìm cách lấy tiền và hàng của Công ty.

- Sức khỏe tốt, tác phong làm việc cần cẩn thận, chỉnh chu, nhanh nhẹn (bắt buộc).

- Ngoại hình dễ nhìn.

- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không bị người khác đánh giá là nói khó hiểu.

- Chịu khó làm việc thật hiệu quả.

- Có tinh thần hạ cái tôi xuống để lắng nghe học hỏi nâng cao hiệu quả.

- Tinh thần tích cực vui vẻ, có kỉ luật, không dối trá hay làm điều tiêu cực với đồng nghiệp; không nói xấu gây ảnh hưởng tới uy tín và đoàn kết nội bộ KCHL.

- Nhân viên tuyệt đối không hút thuốc và dùng các chất kích thích dưới mọi hình thức.

- Không có tiền án tiền sự.

- Xác định làm việc lâu dài, ký hợp đồng làm việc liên tục 3 năm.

Tại PHÁP KHÍ KIM CƯƠNG HỶ LẠC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Mức lương cứng tối thiểu của KCHL là từ 10 - 16 triệu và 1 triệu tiền bảo hiểm. Mức lương tối đa tuỳ theo ứng viên đề xuất và năng lực thực tế của ứng viên. Thử việc tối đa 3 tháng, tháng thứ nhất và thứ 2 sẽ nhận 85% lương cứng, tháng thứ 3 nhận 100% lương cứng. Ứng viên có thể kết thúc thử việc trước 3 tháng phụ thuộc năng lực của ứng viên.

- Hỗ trợ tiền gửi xe mỗi tháng 130.000đ với những nhân viên phải gửi xe ở bên ngoài.

- Hỗ trợ tiền điện thoại mỗi tháng 100.000đ.

- Thưởng 300.000đ – 1.000.000đ mỗi tháng khi nhân viên đảm bảo công việc hiệu quả, không vi phạm các quy định về tiền và hàng của KCHL theo đánh giá của quản lý.

- Thưởng khi hỗ trợ thêm công việc của các bộ phận khác ngoài hàng mục công việc.

- Thưởng lương tháng 13, thưởng đóng góp.

- Nghỉ off mỗi tuần 1 ngày, mỗi tháng có 1 ngày phép.

- Được hướng dẫn chi tiết các kỹ năng làm việc tuỳ từng vị trí.

- Làm việc tiếp xúc với hàng hoá sạch sẽ, dễ thương.

- Mọi công hiến của bạn sẽ được ghi nhận và chuyển thành lương cứng và thưởng khi xem xét hiệu quả công việc mà bạn đóng góp.

- Có cơ hội được trực tiếp đào tạo kỹ năng mềm các cấp độ bởi lãnh đạo cao cấp.

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc và nâng cao thu nhập dù ở bất kỳ vị trí nào.

- Được tăng lương tại thời điểm bất kì khi nào dựa vào đóng góp của nhân viên.

- Lãnh đạo tình cảm, quan tâm tới tương lai và đời sống của nhân viên.

- Môi trường làm việc tích cực, mọi người hướng thiện, sống lành mạnh, không nhiều chuyện thị phi.

- Làm việc có đội nhóm. Mọi người sẵn sàng hỗ trợ trong công việc khi cần.

- Được cho không gian tự do sáng tạo, không bị kèm cặp, theo dõi, giám sát.

- KCHL muốn 2 bên làm việc lâu dài và hiệu quả, vì vậy định hướng của KCHL là sẵn lòng trả lương và thưởng cho bạn thật cao để những người làm việc hiệu quả tâm huyết cảm thấy muốn gắn bó và làm việc với KCHL.

- KCHL lấy điều đúng làm tôn chỉ để hoạt động, nên không ai có thái độ tiêu cực với Công ty và đồng nghiệp mà được chấp nhận, vì vậy nên bạn sẽ có một môi trường tương đối tích cực nhất để làm việc để sáng tạo.

Công ty cam kết thực hiện chính xác những quyền lợi đã đưa ra ở trên.

Kim Cương Hỷ Lạc vô cùng hân hoan chào đón các bạn gia tham gia buổi tuyển dụng này.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÁP KHÍ KIM CƯƠNG HỶ LẠC

