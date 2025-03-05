Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 59, Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

● Chào đón, hướng dẫn khách hàng, thông báo cho các phòng ban khi có khách hàng liên hệ công việc;

● Tiếp nhận thông tin khách hàng: đến trực tiếp văn phòng, liên hệ qua điện thoại...;

● Tiếp nhận, phân loại, chuyển thư từ đến các phòng ban;

● Đảm bảo khu vực sảnh tiếp đón khách luôn sạch đẹp: kiểm tra việc vệ sinh, tình trạng nước uống, bánh kẹo tiếp khách...

● Lưu thông tin khách hàng, hồ sơ theo đúng Quy định;

● Thu tiền khi khách hàng làm dịch vụ;

● Báo cáo dòng tiền cuối ngày, check với các bộ phận liên quan;

● Và một số công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Nam/Nữ/LGBT, ngoại hình ưa nhìn. Nữ cao trên 1m58; Nam cao trên 1m68

● Tốt nghiệp Trung cấp các ngành, ưu tiên ngành Du lịch, KS-NH...;

● Tác phong nhanh nhẹn, chu đáo.

● Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực;

Đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;

Hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ mát, thưởng lễ, Tết định kỳ hàng năm.

Làm việc trong môi trường văn hóa mang đậm bản sắc Siam gồm 05 giá trị cốt lõi, bên cạnh đó còn có sự chia sẻ, hợp tác, trẻ trung, năng động, và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

