Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 59, Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

● Chào đón, hướng dẫn khách hàng, thông báo cho các phòng ban khi có khách hàng liên hệ công việc;
● Tiếp nhận thông tin khách hàng: đến trực tiếp văn phòng, liên hệ qua điện thoại...;
● Tiếp nhận, phân loại, chuyển thư từ đến các phòng ban;
● Đảm bảo khu vực sảnh tiếp đón khách luôn sạch đẹp: kiểm tra việc vệ sinh, tình trạng nước uống, bánh kẹo tiếp khách...
● Lưu thông tin khách hàng, hồ sơ theo đúng Quy định;
● Thu tiền khi khách hàng làm dịch vụ;
● Báo cáo dòng tiền cuối ngày, check với các bộ phận liên quan;
● Và một số công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Nam/Nữ/LGBT, ngoại hình ưa nhìn. Nữ cao trên 1m58; Nam cao trên 1m68
● Tốt nghiệp Trung cấp các ngành, ưu tiên ngành Du lịch, KS-NH...;
● Tác phong nhanh nhẹn, chu đáo.
● Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực;
Đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;
Hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ mát, thưởng lễ, Tết định kỳ hàng năm.
Làm việc trong môi trường văn hóa mang đậm bản sắc Siam gồm 05 giá trị cốt lõi, bên cạnh đó còn có sự chia sẻ, hợp tác, trẻ trung, năng động, và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 369B Đ. Nguyễn Trãi - P. Nguyễn Cư Trinh - Q1 - HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

