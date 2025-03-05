Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
- Hà Nội: Số 59, Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
● Chào đón, hướng dẫn khách hàng, thông báo cho các phòng ban khi có khách hàng liên hệ công việc;
● Tiếp nhận thông tin khách hàng: đến trực tiếp văn phòng, liên hệ qua điện thoại...;
● Tiếp nhận, phân loại, chuyển thư từ đến các phòng ban;
● Đảm bảo khu vực sảnh tiếp đón khách luôn sạch đẹp: kiểm tra việc vệ sinh, tình trạng nước uống, bánh kẹo tiếp khách...
● Lưu thông tin khách hàng, hồ sơ theo đúng Quy định;
● Thu tiền khi khách hàng làm dịch vụ;
● Báo cáo dòng tiền cuối ngày, check với các bộ phận liên quan;
● Và một số công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ/LGBT, ngoại hình ưa nhìn. Nữ cao trên 1m58; Nam cao trên 1m68
● Tốt nghiệp Trung cấp các ngành, ưu tiên ngành Du lịch, KS-NH...;
● Tác phong nhanh nhẹn, chu đáo.
● Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay
Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;
Hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ mát, thưởng lễ, Tết định kỳ hàng năm.
Làm việc trong môi trường văn hóa mang đậm bản sắc Siam gồm 05 giá trị cốt lõi, bên cạnh đó còn có sự chia sẻ, hợp tác, trẻ trung, năng động, và có cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
