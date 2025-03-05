Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cơ bản + Lương hiệu suất = từ 8tr trở lên Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hàng tháng Thưởng lễ, Tết và lương tháng 13 theo quy định công ty Tham gia BHXH, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nắm rõ quy trình thanh toán và các thao tác làm việc với SalonHero; chính xác, nhanh chóng

Nắm rõ các thông tin dịch vụ, liệu trình, sản phẩm gồm: giá; công dụng; các bước, thời gian thực hiện và các lưu ý… để có thể tư vấn phù hợp với tình trạng da cho khách hàng

Thực hiện báo cáo doanh thu; chi tiết hóa đơn, mã hóa các dịch vụ, liệu trình, sản phẩm gửi kế toán hàng ngày

Kiểm tra tiền nộp các ca, chứng từ kết ca hàng ngày của nhân viên; Báo cáo dòng tiền theo quy định và xuất hoá đơn nhà hàng

Thực hiện các báo cáo doanh thu gửi TBP hàng ngày

Xử lý công nợ khách hàng

Quản lý tủ thuốc bán. Kiểm kê, báo số lượng các loại sản phẩm

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Từ Cao Đẳng trở lên (ưu tiên ngành y/ dược hoặc các khối ngành kinh tế, kế toán, tài chính …)

Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm trở lên

Kỹ năng: - Thành thạo Excel - Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng - Kỹ năng tư vấn tốt

Năng lực phẩm chất: Trung thực, nhanh nhẹn; chủ động cầu tiến trong công việc

Ngoại hình: Ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin