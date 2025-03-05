Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cơ bản + Lương hiệu suất = từ 8tr trở lên Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hàng tháng Thưởng lễ, Tết và lương tháng 13 theo quy định công ty Tham gia BHXH, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nắm rõ quy trình thanh toán và các thao tác làm việc với SalonHero; chính xác, nhanh chóng
Nắm rõ các thông tin dịch vụ, liệu trình, sản phẩm gồm: giá; công dụng; các bước, thời gian thực hiện và các lưu ý… để có thể tư vấn phù hợp với tình trạng da cho khách hàng
Thực hiện báo cáo doanh thu; chi tiết hóa đơn, mã hóa các dịch vụ, liệu trình, sản phẩm gửi kế toán hàng ngày
Kiểm tra tiền nộp các ca, chứng từ kết ca hàng ngày của nhân viên; Báo cáo dòng tiền theo quy định và xuất hoá đơn nhà hàng
Thực hiện các báo cáo doanh thu gửi TBP hàng ngày
Xử lý công nợ khách hàng
Quản lý tủ thuốc bán. Kiểm kê, báo số lượng các loại sản phẩm

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Từ Cao Đẳng trở lên (ưu tiên ngành y/ dược hoặc các khối ngành kinh tế, kế toán, tài chính …)
Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm trở lên
Kỹ năng: - Thành thạo Excel - Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng - Kỹ năng tư vấn tốt
Năng lực phẩm chất: Trung thực, nhanh nhẹn; chủ động cầu tiến trong công việc
Ngoại hình: Ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 39, ngách 13 ngõ 515 đường Hoàng Hoa Thám - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

