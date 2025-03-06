Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HSSY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HSSY
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: MAC PLAZA số 10 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Thu ngân tại nhà hàng, mở ca, kết ca kiểm đếm doanh thu nhà hàng
Kiểm tra, báo cáo doanh thu cho cửa hàng trưởng
Đón khách, giải quyết các vấn đề phát sinh
Hỗ trợ quản lý nhà hàng
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cấp 3, giao tiếp tiếng anh cơ bản
Không yêu cầu kinh nghiệm thu ngân
Trung thực, nhanh nhẹn trong công việc
Giao tiếp linh hoạt, hướng ngoại
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HSSY Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của nhà nước
Làm việc từ 10-22h có nghỉ trưa, phụ cấp ăn 50k/ngày
Hưởng 12 ngày phép/năm
Lương thưởng Lễ Tết đầy đủ, Lễ đi làm lương x3
Tuân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HSSY
