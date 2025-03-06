Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HSSY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: MAC PLAZA số 10 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thu ngân tại nhà hàng, mở ca, kết ca kiểm đếm doanh thu nhà hàng

Kiểm tra, báo cáo doanh thu cho cửa hàng trưởng

Đón khách, giải quyết các vấn đề phát sinh

Hỗ trợ quản lý nhà hàng

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cấp 3, giao tiếp tiếng anh cơ bản

Không yêu cầu kinh nghiệm thu ngân

Trung thực, nhanh nhẹn trong công việc

Giao tiếp linh hoạt, hướng ngoại

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HSSY Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của nhà nước

Làm việc từ 10-22h có nghỉ trưa, phụ cấp ăn 50k/ngày

Hưởng 12 ngày phép/năm

Lương thưởng Lễ Tết đầy đủ, Lễ đi làm lương x3

Tuân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HSSY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin