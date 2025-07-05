Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ONE TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 194 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Phụ trách tổng hợp, phân tích và báo cáo số liệu kinh doanh của công ty.

Phụ trách tổng hợp, phân tích và báo cáo số liệu kinh doanh của công ty.

Thu thập, kiểm tra tính chính xác và cập nhật dữ liệu từ các nguồn khác nhau.

Xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo kinh doanh định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm), báo cáo thuế theo quy định.

Phân tích số liệu kinh doanh, xác định xu hướng và đưa ra các khuyến nghị cho ban lãnh đạo.

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh, dự báo doanh thu và lợi nhuận.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vị trí Kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...).

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và báo cáo tốt.

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (vlookup, pivot table,...)

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm và trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ONE TARGET Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ONE TARGET

