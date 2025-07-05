Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ONE TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ONE TARGET
- Hà Nội: 194 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Phụ trách tổng hợp, phân tích và báo cáo số liệu kinh doanh của công ty.
Thu thập, kiểm tra tính chính xác và cập nhật dữ liệu từ các nguồn khác nhau.
Xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo kinh doanh định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm), báo cáo thuế theo quy định.
Phân tích số liệu kinh doanh, xác định xu hướng và đưa ra các khuyến nghị cho ban lãnh đạo.
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh, dự báo doanh thu và lợi nhuận.
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vị trí Kế toán tổng hợp.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...).
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và báo cáo tốt.
Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (vlookup, pivot table,...)
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm và trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ONE TARGET Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ONE TARGET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI